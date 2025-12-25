IRS anuncia reembolsos más altos para la temporada de impuestos 2026: cómo aprovecharlos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que muchos contribuyentes recibirán reembolsos más altos durante la temporada de impuestos de 2026, gracias a cambios fiscales que impactan directamente el cálculo de los impuestos.

La noticia genera expectativa entre millones de personas que cada año esperan el reembolso como un alivio económico para su familia.

Uno de los principales factores detrás del aumento es el ajuste por inflación aplicado a distintos parámetros del sistema tributario. Este ajuste reduce la carga impositiva de muchos contribuyentes y permite que se retenga menos dinero en impuestos a lo largo del año, lo que se traduce en mayores reembolsos al presentar la declaración.

Además, el IRS actualizó deducciones y créditos fiscales, lo que beneficia especialmente a ciertos grupos:

Familias con hijos , que califican para créditos tributarios vinculados a dependientes.

, que califican para créditos tributarios vinculados a dependientes. Contribuyentes que aplican la deducción estándar , la cual ha sido ajustada para reflejar la inflación.

, la cual ha sido ajustada para reflejar la inflación. Personas cuyos ingresos caen dentro de nuevos rangos impositivos, que ahora podrían pagar menos impuestos y recibir un reembolso mayor.

Variación en los reembolsos

Es importante destacar que el impacto del aumento de los reembolsos varía según la situación personal y laboral de cada contribuyente. Por ello, no todos recibirán el mismo incremento, y el monto final dependerá de factores como ingresos, deducciones y créditos aplicables.

Para quienes quieran maximizar su reembolso en 2026, es recomendable revisar con anticipación los cambios fiscales y planificar la declaración de impuestos de manera estratégica. Esto incluye verificar las deducciones y créditos disponibles, asegurarse de que todos los ingresos y gastos se registren correctamente, y considerar ajustes en la retención de impuestos durante el año para optimizar el flujo de efectivo.

Los expertos fiscales también aconsejan aprovechar herramientas en línea del IRS, como la sección “Ve tu cuenta”, donde los contribuyentes pueden consultar su historial de pagos, deducciones y créditos, asegurando que no se pierdan beneficios fiscales disponibles.

Así que, la temporada de impuestos 2026 se perfila como una oportunidad para recibir reembolsos más altos gracias a los ajustes por inflación y las actualizaciones de deducciones y créditos fiscales. Planificar con antelación y estar informado sobre los cambios puede marcar la diferencia en el monto final del reembolso y ofrecer un respiro económico importante para las familias.

Sigue leyendo: