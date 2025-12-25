IRS: evita errores fiscales y protege tus cuentas bancarias y propiedades de un embargo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con amplias facultades legales para embargar cuentas bancarias, salarios, devoluciones de impuestos y propiedades cuando una persona mantiene deudas fiscales impagas.



Estas acciones buscan recuperar impuestos adeudados al gobierno federal y pueden afectar tanto fondos en dólares como otros activos financieros o bienes.



El embargo no se aplica de forma inmediata, pero sí representa una de las medidas más severas dentro del sistema tributario de Estados Unidos, con impacto directo en la economía personal y el acceso al sistema bancario.

Qué dice la ley sobre los embargos del IRS

El Código de Impuestos Internos (IRC) autoriza al IRS a implementar embargos para el cobro de impuestos pendientes. Si el contribuyente no responde a los avisos oficiales, la agencia puede avanzar sobre “cualquier propiedad o derecho a propiedad” que pertenezca al deudor y que esté sujeta a un gravamen por impuesto federal.



Solo ciertos bienes específicamente excluidos por el Código de Impuestos Internos están protegidos frente a un embargo.

El proceso que debe seguir el IRS antes de embargar

Para prevenir la incautación de bienes, es clave comprender el procedimiento previo que debe cumplir el IRS. Antes de ejecutar un embargo, la agencia debe realizar cuatro acciones obligatorias:

El IRS determina el impuesto adeudado y envía un Aviso y Demanda de Pago. El contribuyente no realiza el pago correspondiente.



El IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y Derechos a una Audiencia, al menos 30 días antes de aplicar la medida.



El organismo notifica previamente que puede contactar a terceros para la determinación o el cobro de la deuda tributaria.



Si el contribuyente no responde a estas notificaciones, el embargo queda legalmente autorizado.

Cambios tras una temporada fiscal más estricta

El IRS confirmó que, luego de una temporada fiscal 2025 más rigurosa, con mayor control de auditorías, formularios sospechosos e información falsa, los procedimientos de embargo también se ven reforzados.



Esto incluye un seguimiento más detallado de los contribuyentes con incumplimientos y una aplicación más estricta de las sanciones previstas por ley.

Embargo de reembolsos de impuestos

Si el IRS embarga un reembolso de impuestos estatales, el contribuyente puede recibir un Aviso de embargo del reembolso o una notificación sobre su derecho a solicitar una audiencia, incluso después de que el embargo se haya aplicado.

Cómo verificar si tiene deudas con el IRS

Actuar con rapidez es clave para evitar un embargo. Existen distintas formas de verificar si se mantiene una deuda fiscal:



Portal oficial del IRS: ingresar a irs.gov, sección “Ver tu cuenta”, iniciar sesión o crear una cuenta con ID.me para consultar saldos, historial de pagos, intereses y multas.



Vía telefónica: comunicarse al +1 (800) 829-1040, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. (hora local), con número de Seguro Social y datos fiscales a mano.



