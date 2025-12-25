Jubilados: Las tres compras que deben evitar para ahorrar dinero

Los aranceles a las importaciones están modificando silenciosamente el costo de vida en Estados Unidos, y los jubilados podrían ser los más afectados. Con el aumento de precios en bienes y servicios cotidianos, los mayores deben reevaluar sus hábitos de gasto para proteger sus ingresos de jubilación y asegurarse de que duren toda la vida.



Robin Valadares, fundador de Financially Fulfilled Physio, advierte: “Piensen en los aranceles como un impuesto oculto a las importaciones. ¿Quiénes son los más afectados? Nuestros mayores”, de acuerdo con lo publicado en el sitio Go Banking Rates.

Datos de la Asociación Nacional de Jubilados Federales muestran que uno de cada cuatro jubilados ya lucha con el aumento de precios, y los nuevos aranceles solo intensifican la presión financiera.



Tres categorías clave para recortar gastos

Valadares recomienda que los jubilados ajusten su presupuesto en tres áreas principales para contrarrestar el efecto de los aranceles:

Electrónica y electrodomésticos

Los aranceles están haciendo que productos como televisores, lavavajillas y cafeteras importadas sean más caros. Antes de comprar lo último, Valadares sugiere:



Comprar electrónicos reacondicionados o usados en buen estado .

. Reparar artículos rotos localmente en lugar de reemplazarlos.

Esperar rebajas fuera de temporada o paquetes de oferta.

Ropa y calzado importados

Gran parte de la ropa y el calzado proviene del extranjero, y los aranceles podrían aumentar los precios hasta un 17% según un análisis de abril de 2025 del Laboratorio de Presupuesto de Yale. Para ahorrar:

Comprar en tiendas de segunda mano o consignación.



Priorizar piezas duraderas y atemporales.



Evitar compras impulsivas de moda rápida o marcas costosas que se desgastan rápido.



Ciertos alimentos y productos básicos de despensa

Los comestibles importados y algunos productos básicos como aceite de oliva, arroz y productos procesados están sujetos a aranceles. Para optimizar el presupuesto:



-Comprar productos locales y de temporada.

-Evitar frutas y verduras importadas.

-Abastecerse de productos no perecederos durante rebajas.

Cómo disfrutar de la jubilación sin gastar demasiado

El especiaisa también recomienda alternativas gratuitas o económicas para entretenimiento:

-Centros comunitarios con programas para mayores.

-Actividades al aire libre, como parques y rutas de senderismo.

-Aprovechar los recursos de la biblioteca: libros, películas, libros electrónicos, cursos en línea y pases para atracciones locales.



Con ajustes estratégicos, los jubilados pueden mantener un estilo de vida pleno, protegiendo sus ingresos de jubilación frente al aumento de los precios por los aranceles.

