Lupita Jones recuerda a un ser especial que perdió este año

La actriz mexicana Lupita Jones publicó en su cuenta en Instagram un mensaje para Monky, su mascota fallecida este año.

La ex reina de belleza habló de lo difícil que fue esta pérdida por lo especial que fue su perrito en su vida. “Este año también sufrí la pérdida de mi Monky, un perrito rescatado de un criadero que nadie quiso. Llegaste a mi vida y poco a poco aprendiste a ser querido y apapachado. Te extraño mucho Monky”, escribió.

Además de esto, comentó: “Me ilusiona pensar que llegado el momento nos volveremos a encontrar y estarán todos mis angelitos ahí esperándome”.

Los seguidores de la mexicana le dejaron varios mensajes de solidaridad y destacaron la importancia del amor de los animales.

Lupita Jones habla de Fátima Bosch

En declaraciones a varios reporteros, publicadas por programas como El Gordo y la Flaca (Univision), la ex reina de belleza considera que su compatriota debe mejorar su actitud.

“La verdad es que es complicado dar una opinión sobre eso porque está súper polarizado el asunto. Entonces cualquier cosa que dices, lo tomas a mal y lo toman como si estuvieras atacando a Fátima, no se trata de atacarla. Yo hice algunos comentarios y me están comiendo viva en las redes”, dijo la artista.

Lupita Jones, luego de esto, comentó: “Yo insisto, es muy bonita la esencia de la niña, su naturalidad, su frescura, su espontaneidad, eso está padrísimo, está muy bonito, pero más allá del protocolo, ella tiene que darse de cuenta que ya subió tres escalones y no es ser clasista, tienes que adaptarte a un nuevo estatus que tienes”.

Consideró que la mexicana no ha caído en cuenta que ya es una reina universal y debe comportarse como tal.

Destacó la importancia de que un equipo la asesore para que no ocurran más errores. “Estás representando a una imagen a nivel mundial, no es de un estado, de un municipio, de un país. Lo que he dicho es que necesita rodearse de gente que la dirija correctamente”, afirmó.

Lamentó que haya quienes no permitan comentarios de mejora para Fátima Bosch, pues siente que ella tiene mucho potencial, pero no la han orientado.

En la entrevista comentó que no tiene miedo por los señalamientos que ha hecho, ya que considera que no ha dicho mentiras acerca de este tema, pero sí pide que haya respeto por parte de los seguidores de la Miss Universo 2025, quienes se han mostrado muy molestos con las críticas que ha hecho.

