Fátima Bosch habló sobre el “odio” que recibe tras ganar la corona del Miss Universo

El comienzo del reinado de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, ha estado marcado por la fuerte controversia que rodea a la organización Miss Universo y al triunfo de la mexicana. En una reciente entrevista la reina de belleza de 25 años explicó cómo ha sido lidiar con los comentarios negativos en su contra.

En una entrevista con Jake Tapper de CNN, Bosch defendió su triunfo y a su vez se refirió a los mensajes de odio que ha recibido en medio de los señalamientos de que hubo fraude en su coronación.

Bosch conversó sobre el altercado que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director del Miss Universo Tailandia, quien la acusó públicamente de no publicar contenido sobre Tailandia y en medio de una discusión la llamó “cabeza hueca” antes de la ceremonia del Miss Universo. Bosch se defendió del maltrato y salió de la sala, acompañada de otras misses, para denunciar este hecho ante la prensa.

Miss México dijo que luego de defenderse pensó que sus oportunidades de avanzar en la competencia se habían visto afectadas. “Yo pensé: ‘Ok México no va a clasificar este año’, pero hice lo que hice debido a mis valores y en lo que creo. En ese momento no me di cuenta de todo el apoyo que me dieron pero me sentí agradecida por todas las delegas de los diferentes países por su apoyo hacia mí”.

En ese momento Bosch recibió apoyo global por defenderse y poner límites ante los ataques. Sin embargo, tras su coronación, ha sido blanco de comentarios negativos.

“Pero luego fue raro, porque tienes todo el apoyo del mundo y luego ganas y tienes todo el odio. Ha sido mucho con lo qué lidiar”, dijo. Fátima Bosch en la entrevista.

Ante este comentario la periodista le dio un consejo a la Miss Universo: “Eres una inspiración para tantas mujeres y niñas, hombres y niños alrededor del mundo y no quiero que escuches a los haters porque no lo vale, no lo valen la pena”, aconsejó.

Fátima Bosch llevó a su país la cuarta corona del Miss Universo. La modelo de 25 años fue coronada en Tailandia pero rápidamente su triunfo se vio empañado por las decenas de denuncias de falta de transparencia en el certamen e irregularidades con los votos de los jueces que presuntamente habrían favorecido a Bosch. Un jurado, que renunció antes de la ceremonia tras denunciar la falta de transparencia, aseguró que Raúl Rocha, director del Miss Universo instó a miembros del jurado a votar por Fátima Bosch debido a los negocios que Rocha presuntamente tiene con el padre de la modelo, quien es un ejecutivo en Pemex.

Sigue leyendo:

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por presunta difamación

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, rompe el silencio tras polémica por su triunfo ¿renunciará o no?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025: ‘Nunca imaginé que una noche en Tailandia cambiaría mi vida’