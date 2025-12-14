Fátima Bosch hace labor social en hospitales y dice: ‘Mi propósito no depende de aplausos ni de aprobación’
La mexicana Fátima Bosch mostró parte de la labor social que hace como Miss Universo 2025
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, compartió en su cuenta en Instagram un mensaje para hablar de cómo el altruismo es uno de sus nortes, no solo como reina de belleza, sino también como ser humano.
En una reciente publicación, la mexicana habló de cómo le motiva ayudar a otros de forma desinteresada, en especial a niños que están en hospitales.
“Esto no empezó con una corona, ni con una cámara. Empezó hace años, cuando tenía 14 años como una actividad escolar que sin saberlo me iba a cambiar la vida para siempre . El primer día que entré en el hospital, conecté de inmediato con los niños”, dijo.
Luego de esto, la reina universal afirmó: “Sus miradas, sus historias, su fortaleza en medio de tanto dolor me atravesaron el corazón. Salí de ahí distinta. Supe que no podía mirar hacia otro lado ni seguir con mi vida como si nada. Con el tiempo decidí hacerlo por mi cuenta, acompañarlos, apoyarlos en todo lo que estuviera en mis manos, con presencia, con escucha, con cariño, con esperanza. Porque entendí que a veces lo que más sana no es lo material, sino saber que no estás solo”.
La modelo explicó que aunque han pasado 10 años sigue con las ganas de ayudar a otros. “Sigo aquí, no porque tenga que hacerlo, sino porque esta causa me eligió a mí. Porque esos niños me enseñaron que el verdadero propósito nace cuando decides quedarte, incluso cuando nadie te lo pide”, afirmó.
Por último, señaló que no se detendrá pese a las críticas: “Mi propósito no depende de aplausos ni de aprobación. Depende de un Dios que no falla. Y su opinión es la única que me importa”.
La Miss Universo 2025 ha tenido un comienzo de reinado bastante difícil, debido a críticas y señalamientos de fraude, algo que ha negado insistentemente para defender su trabajo con el que asegura obtuvo la corona.
