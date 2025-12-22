Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en una caravana: “Miss Universo no es La Flor Tabasco”

La exreina de belleza Lupita Jones criticó a la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, por bailar durante un evento público en su natal Tabasco.

Hace pocos días se viralizó en redes sociales un video de Fátima Bosch bailando animadamente en una caravana navideña en su ciudad natal. La polémica reina de belleza bailó despreocupadamente al ritmo del reguetón frente a los habitantes que asistieron a la celebración.

Esta actitud es poco usual en una reina de belleza, quien usualmente suele mostrar una actitud más recatada. El video de Bosch bailando alegremente dividió opiniones en redes sociales, algunos celebraron que sea una miss más natural mientras que otros criticaron este comportamiento.

Una de las que lanzó una fuerte crítica fue Lupita Jones, primera mexicana en ser coronada como Miss Universo en 1991. La exreina de belleza aseguró que ahora que Bosch ostenta el título de Miss Universo se encuentra en otro nivel. “Miss Universo no es ‘La Flor Tabasco’”, dijo Jones.

“Que no pierda de vista la investidura que representa ahora, no es ‘La flor Tabasco’. ‘La flor Tabasco’ es una cosa que está muy padre, una fiesta para el pueblo, está divino. Miss Universo no es ‘La flor Tabasco’, tiene que darse cuenta que ya subió bastantes escalones”, dijo Jones.

Esta declaración de Lupita Jones ha desatado opiniones encontradas. Algunos internautas consideran que los certámenes de belleza han cambiado con los años y que ahora se valora la espontaneidad.

Fátima Bosch ha tenido uno de los reinados más polémicos durante los últimos años tras ser acusada de fraude por los supuestos vínculos comerciales de su padre, un ejecutivo de Pemex, con Raúl Rocha, director del Miss Universo, quien enfrenta una grave acusación en México por tráfico de armas e hidrocarburos y es considerado prófugo de la justicia por parte de la Fiscalía.

Lupita Jones ha defendido a Fátima Bosch de los señalamientos en su contra pero sí criticó a la organización Miss Universo.

“Yo creo que las suspicacias y las acusaciones que haya de que no se ganó de manera legal, honesta, transparente, yo creo que esos alegatos no tienen que ver con ella, tienen que ver con la organización y la forma con la que se han manejado. Yo creo que hay que ver las cosas por separado, hace rato lo dije: ‘Cualquier mujer que se sube en esa pasarela tiene la posibilidad de ganar’… Hay que mantener por separado las cosas…”, dijo Jones hace varias semanas.

