Más de 25,000 clientes se quedaron sin luz en Nochebuena en Puerto Rico por mal tiempo

Más de 25,000 clientes se quedaron sin electricidad en la noche del 24 de diciembre en Puerto Rico luego de una serie de interrupciones, mientras que LUMA Energy, empresa responsable de la distribución de energía en la isla atribuyó estas fallas a malas condiciones meteorológicas en varias regiones.

A las 10:20 p.m., hora local, los registros oficiales de la compañía confirmaron que 25,880 abonados, de un total de 1.5 millones, se encontraban sin luz. Principalmente, el servicio fue interrumpido en el centro y norte del país.

“Nuestros equipos están respondiendo activamente a averías causadas por el mal tiempo en varias comunidades, incluyendo áreas de Barranquitas, Canóvanas, San Juan, Vega Alta y Villalba”, señaló la empresa a través de sus redes sociales. Las brigadas técnicas fueron desplegadas para atender los daños en la infraestructura, que continúa mostrando vulnerabilidad ante eventos climáticos.

Complicaciones con la red eléctrica y acciones legales

Los problemas la red en Puerto Rico persisten desde el impacto del huracán María en 2017. Aunque las interrupciones son recurrentes, la magnitud de este evento en plena festividad de Nochebuena coincide con un momento de alta tensión institucional.

La semana pasada, el Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda formal ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El objetivo del recurso legal es solicitar la nulidad del contrato vigente con LUMA Energy. Desde que la empresa inició operaciones en junio de 2021, la ciudadanía ha reportado constantes fallas en el suministro y ajustes al alza en el costo de la factura eléctrica.

Antecedentes de interrupciones en festividades

Este incidente se suma a los precedentes de falta de servicio en fechas clave. Durante el cierre del año anterior, una avería similar provocó un apagón masivo en la víspera de Año Nuevo, lo que resultó en que numerosos sectores recibieran el 2025 sin energía eléctrica.

En la actualidad, las autoridades y la empresa proveedora mantienen el monitoreo de las comunidades afectadas mientras se trabaja en el restablecimiento total del sistema de transmisión para los miles de ciudadanos impactados.

Con información de EFE

