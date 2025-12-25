Receta de sopa reconstituyente para resetear el cuerpo después de Nochebuena

Tras las festividades de Nochebuena, el cuerpo se enfrenta a una “resaca metabólica” debido al exceso de sodio, azúcares y grasas. Desde una perspectiva nutricional, las sopas no son solo un consuelo emocional; son herramientas de rehidratación y de depuración del organismo.

La alimentación funcional es una aliada a la hora de desintoxicarse como esta sopa detox antiinflamatoria. Lleva caldo de huesos rico en colágeno, también se puede usar caldo de pollo o de vegetales, jengibre fresco la convierte en la opción ideal para la recuperación digestiva.

El ajoporro y el apio actúan como potentes agentes limpiadores, mientras que la col aporta la fibra necesaria para desinflamar el abdomen de forma natural después de las vacaciones.

Receta de sopa detox

La sopa hidrata y reconforta. Crédito: Shutterstock

La fórmula de esta sopa nace del legado de Arantxa Orbegozo (63 años). La exatleta de élite y plusmarquista nacional de peso firma esta propuesta depurativa, diseñada para nutrir el cuerpo con la misma fuerza con la que ella enfrentaba la competición

Después de los excesos lo más importante es regresar a lo básico con ingredientes inteligentes. Esta sopa detox es una receta sencilla para ayudar al cuerpo a autorregularse con ingredientes sencillos que proporcionan minerales, fibras y compuestos antiinflamatorios adecuados.

Ingredientes

Ajoporro (puerro) finamente picado.

finamente picado. Apio fresco en cubos.

en cubos. Zanahorias ricas en betacarotenos.

ricas en betacarotenos. Col (repollo) cortada en tiras.

cortada en tiras. Caldo de huesos (el secreto para la salud intestinal) o caldo de pollo .

(el secreto para la salud intestinal) o caldo de pollo . Jengibre natural rallado.

rallado. Sal de mar y especias antioxidantes.

Modo de preparación

Esta sopa detox es una receta fácil y saludable para limpiar el organismo. Todo comienza sofriendo el ajoporro en una olla con un toque de grasa saludable hasta que esté tierno, para luego integrar el apio picado y la zanahoria. Es fundamental mezclar estos vegetales por unos minutos para que liberen sus jugos y concentren el sabor de la base.

Una vez que los vegetales estén listos, incorpora la col en tiritas y remueve muy bien para que se integre con el resto de los ingredientes. El paso clave es cubrir todo con un buen caldo de huesos, que aporta los nutrientes necesarios para fortalecer el sistema inmunológico. En este momento, añade el jengibre rallado, la sal y tus especias favoritas para potenciar el efecto termogénico.

Para finalizar, deja que la mezcla hierva a fuego lento para que todos los sabores se fusionen perfectamente. Antes de apagar el fuego, ajusta la sazón según tu preferencia. Es una sopa perfecta para regresar a la rutina con ligereza y energía.

Sigue leyendo:



