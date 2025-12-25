Las tiendas que cobran hasta $45 por devolver un regalo: Descubre cuáles son y cómo evitarlo

Una nueva tendencia está cobrando popularidad entre los grandes almacenes como Macy’s, Zara o Best Buy: aplicar cobros por devolver regalos navideños, incluso si están sin abrir y en perfectas condiciones.

Los nuevos cargos han pasado de $3.99 hasta $45 en tiendas, metiendo a los compradores a un nuevo dilema: conservar sus productos aunque no fueran enteramente de su agrado o devolverlos con un costo adicional, incluso más alto que el del propio regalo.

Si bien, las devoluciones en tienda siguen siendo gratuitas, estos elevados costos se aplican cuando intentas devolver una compra por correo, con tarifas que varían de acuerdo con el tipo de artículo devuelto y, en cambio promueven las opciones de entrega en persona, sin caja y sin etiquetas.

También, si usas un certificado de regalo para deshacerte de un artículo no deseado, se pueden aplicar estos cargos de una manera muy concreta: los minoristas simplemente los deducirán de tu crédito en la tienda.

Evidentemente estas nuevas políticas han generado molestia entre miles de compradores de diferentes cadenas minoristas y hay un gran número de comentarios con quejas en las redes sociales por tener que pagar tarifas de devolución que cuestan lo mismo que algunos de sus productos.

¿A quién se le ocurrió aplicar esta nueva política?

“Los cargos por devolución comenzaron a aplicarse hace un par de años, creo, porque la gente se aprovechaba. Vimos un gran aumento en las compras en línea durante la pandemia, y los minoristas que al principio decían: ‘Oh, nosotros pagamos el envío de vuelta’, de repente, se volvieron escandalosos”, explicó Trae Bodge, experto en compras inteligentes con el New York Post

“Siempre me preocupo por el consumidor y cómo podemos ahorrar dinero”, agregó el experto. “A veces los minoristas no hacen lo correcto, pero en este caso, es complicado: es un negocio. La gente devuelve un montón de cosas. A veces, esas cosas terminan en los vertederos; es un desperdicio enorme y perjudicial para el medio ambiente”, lamentó.

Además, procesar una devolución sin costo para el comprador puede costar a los minoristas casi el 40% del precio original de un artículo, de acuerdo con un informe de Optoro de 2023.

Y para este año, la Federación Nacional de Minoristas (NRF en inglés) estima que los compradores devolverán cerca del 19.3% de las ventas en línea a nivel nacional, con un costo estimado de $849,900 millones de dólares, un monto más que justificado para aplicar esta política endurecida para los compradores.

Estos costos equivalen a pagar entre el 30% y 50% del valor del producto, por conceptos de transporte, inspección y reempaquetado.

Por ejemplo, un minorista tecnológico normalmente vende una cantidad importante de mercancías procedentes de China y actualmente tienen que pagar un arancel de alrededor del 30%, aunque intentan no trasladar toda adicional en el precio al cliente, una medida para mitigar este costo extra puede venir en el cobro de una tarifa por devolución o reposición, explica el experto.

Los costos aplicados en las minoristas por devolución de productos

Entre las tiendas que han aplicado estos costos elevados por devolución se encuentran: Macy’s que cobra una tarifa de $9.99, más impuestos, a sus clientes que intentan devolver productos, si no forman parte de su programa de lealtad, Stars Rewards. Mientras que las tiendas hermanas TJ Maxx y Marshalls aplican un cargo de devolución de $11.99.

Otras tiendas de ropa como: JCPenney, J. Crew, Abercrombie & Fitch, H&M, Zara, American Eagle Outfitters, UNIQLO y Urban Outfitters aplican tarifas mucho más bajas por devolución, que van de $3.99 a $8. Zara fue de las primeras tiendas en aplicar este cargo por devoluciones por correo.

En cambio, Best Buy puede aplicar una enorme tarifa de hasta $45 en las devoluciones como: teléfonos, tablets, drones, cámaras DSLR y otros dispositivos activables, debido a que una vez abierta la caja, “el valor percibido disminuye y las tiendas tienen que encontrar la manera de empaquetarlo y volver a colocarlo en los estantes”, explicó Bodge. Aunque esta tarifa solo se cobra si el producto ha sido abierto, pero si el sello de fábrica está intacto, generalmente no se aplica.

En el caso de Amazon, ha comenzado a cobrar una tarifa de $1.00 a los clientes que intentan devolver un artículo en un local de UPS Store cuando hay una ubicación de Whole Foods, Amazon Fresh o Kohl’s a una distancia similar o más cercana. Su objetivo es forzar al cliente a acudir a sus propios puntos de entrega para reducir costos logísticos. Para evitarlo, puedes seleccionar la opción: “No box, no label needed” en Kohl’s.

De manera general, la mayoría de las tiendas deduce estas penalizaciones directamente al aplicar tu reembolso.

Las tarifas por devolución que aplican otras tiendas minoritas

Dillard’s : $9.95. Además pueden aplicar tarifas de reposición en ciertos artículos

: $9.95. Además pueden aplicar tarifas de reposición en ciertos artículos JCPenney : $8.00 por tarifa fija por el uso de su etiqueta prepagada

: $8.00 por tarifa fija por el uso de su etiqueta prepagada J.Crew : $7.50 que se aplica al total de tu reembolso

: $7.50 que se aplica al total de tu reembolso Abercrombie & Fitch : $7.00, aunque omite el cargo si eliges crédito en la tienda en lugar de devolución en efectivo

: $7.00, aunque omite el cargo si eliges crédito en la tienda en lugar de devolución en efectivo American Eagle : $5.00 tarifa estándar

: $5.00 tarifa estándar Zara : $4.95 por cada solicitud de devolución

: $4.95 por cada solicitud de devolución H&M: $3.99. Se anula este cargo para miembros del programa H&M Loyalty

Las tiendas que mantienen políticas más flexibles por devolución en 2025

Target: Devoluciones gratuitas, incluso por correo si usas su tarjeta RedCard

Devoluciones gratuitas, incluso por correo si usas su tarjeta RedCard Walmart: Mantiene devoluciones gratuitas por correo para la mayoría de sus artículos

Mantiene devoluciones gratuitas por correo para la mayoría de sus artículos Nordstrom (no Rack): Solo aplica la devolución sin costo para sus productos de lujo y su tienda principal. En caso de su Outlet o Nordstrom Rack, aplica una tarifa de alrededor de $9.95

Solo aplica la devolución sin costo para sus productos de lujo y su tienda principal. En caso de su Outlet o Nordstrom Rack, aplica una tarifa de alrededor de $9.95 Costco: No aplica tarifas adicionales o límites de tiempo para la devolución de la mayoría de los productos

¿Cómo evitar pagar altos costos por la devolución de productos en tiendas minoristas?

SI decidiste devolver un producto que no fue de tu agrado y quieres evitar un cargo adicional, así como recuperar el monto total de tu compra, el experto recomienda acudir directamente a la tienda, pero hasta la primera semana de enero para evitar largas filas provocadas por las ofertas posteriores a la Navidad.

Para realizar tu devolución sin contratiempos o penalizaciones, también aconseja llevar estos productos en las mejores condiciones posibles, que incluso permitan al minorista volver a colocarlos en el estante.

“También puedes ser creativo y vender tus artículos no deseados en Facebook Marketplace, eBay o el ‘Black Market’”, señaló Bodge. “Existen plataformas como mpb.com, que se especializa en la venta de equipos de cámara y videografía, donde puedes vender esa tecnología que no te gusta y que te regalaron”.

Otra alternativa es registrarte de manera gratuita en tiendas como Macy’s o H&M, para incorporarte a sus programas de lealtad y ahorrarte cobros adicionales por devolución.

