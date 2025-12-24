Ventas navideñas: Consumidores optan por regalos y dudan hacer gastos adicionales este año

A medida que llegamos al clímax de la temporada navideña, los compradores estadounidenses incrementaron sus gastos un 4.2% durante las primeras semanas del mes, a pesar de una creciente incertidumbre económica. Sin embargo, este periodo se ha caracterizado por un comportamiento cauteloso durante este periodo festivo, ya que los compradores se han mostrado más selectivos al momento de elegir sus productos.

Entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre, las ventas en efectivo y con tarjeta de crédito aumentaron 4.2%, seis décimas menos que lo mostrado en el mismo período del año pasado, según un estudio realizado por la división de Consultoría y Análisis de Visa.

Aunque estos datos excluyen las ventas de concesionarios de automóviles, gasolineras y restaurantes, no están ajustados a la inflación ni al impacto de los aranceles globales promovidos por el presidente Donald Trump.

“Ajustadas a la inflación, las ventas minoristas aumentaron un modesto 2.2% durante las primeras siete semanas del período festivo”, detalló Michael Brown, economista principal de Visa en Estados Unidos. Mientras que en el mismo periodo en 2024, el dato fue del 3% también ajustado a la inflación.

“Ciertamente no es una temporada espectacular”, declaró Brown a The Associated Press. “Es una temporada navideña bastante normal, dada la preocupación por el crecimiento macroeconómico y la inflación. Todavía hay mucha incertidumbre entre los consumidores”, advirtió.

Una temporada de vacaciones sin grandes lujos

Por su parte, Mastercard SpendingPulse, que monitorea el gasto en efectivo y con tarjeta de crédito, informó que las ventas aumentaron 3.9% entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre. Esta cifra superó el pronóstico del 3.6% para la temporada general, aunque es inferior al aumento del 4.1% del año pasado al terminar este mismo período.

Los compradores “combinaron las compras en línea y en tiendas físicas para encontrar las mejores ofertas y maximizar la comodidad”, detalló Michelle Meyer, economista jefe del Mastercard Economics Institute.

La cifra, sin ajustar a la inflación, excluye las ventas de concesionarios de automóviles y gasolineras, pero sí contempla las ventas de restaurantes.

Por su parte los minoristas reportan esta conducta selectiva por parte de los clientes, quienes se enfocan más en la compra de regalos, mientras posponen otros gastos habituales como decoración navideña.

Esto se debe a que muchos hogares están luchando con el aumento de los precios de los comestibles, el alquiler y los productos importados, que han incrementado sus precios a causa de los aranceles. Además, está la situación preocupante del desempleo, luego que en el reporte más reciente publicado la semana pasada, también muestra un panorama laboral desalentador.

Ante este panorama, los consumidores se han mostrado más pesimistas y esto ha provocado que la confianza de los consumidores en la economía cayera en diciembre, la quinta caída mensual consecutiva, mientras los estadounidenses se preocupaban más por los altos precios y el impacto de los aranceles, según el último informe de The Conference Board.

Pese a las preocupaciones, las ventas mantienen su ritmo

Sin embargo, los compradores se han mantenido resilientes: De acuerdo con Visa, esperan que las ventas navideñas coincidan con su predicción de un aumento del 4.6% entre noviembre y diciembre. Además, faltan varios días de alta afluencia en los próximos días, tan pronto como el día después de Navidad y el primer sábado después de las vacaciones, según Sensormatic, que rastrea el tráfico peatonal en las tiendas minoristas.

RetailNext, que mide el tráfico peatonal en tiempo real en tiendas físicas, reportó una disminución del 5.4% en el tráfico de clientes el 20 de diciembre, en comparación con el año pasado.

Este día, llamado ‘Super Sábado’ suele compararse con el Black Friday entre los días más concurrido de la temporada. Esta caída sugiere que los estadounidenses distribuyendo sus viajes durante las últimas semanas antes de Navidad y se limitan a comprar exclusivamente lo que tienen apuntado en sus listas, según Joe Shasteen, gerente global de análisis avanzado de RetailNext.

Aun así, las estimaciones generales de Visa y Mastercard coinciden con el pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas, la mayor asociación comercial del sector minorista del país, que prevé que entre noviembre y diciembre se generen entre $1.01 billones y $1.02 billones de dólares, un aumento de entre 3.7% y el 4.2% con respecto al año pasado.

Por su parte, el Departamento de Comercio informó la semana pasada que las ventas en minoristas y restaurantes estadounidenses se mantuvieron sin cambios en octubre respecto de septiembre. Se trata del reporte más reciente debido al cierre del gobierno, arrastradas por las ventas de automóviles eléctricos después de que la administración Trump permitió que expiraran los subsidios gubernamentales para esos vehículos.

Según Visa, las ventas vía comercio electrónico aumentaron 7.8% durante las primeras siete semanas del período, impulsadas por el inicio de la temporada de promociones. Al tiempo que las compras en tiendas siguen siendo dominantes: el 73% del volumen de pagos se ha realizado en las fiestas en tiendas físicas y el 27% restante se ha hecho en línea.

En cambio, Mastercard informó que las ventas en línea aumentaron 7.4%, en comparación con un aumento del 2.9% en las tiendas.

Por categoría, las tiendas de artículos generales como Target y Walmart, aumentaron un 3.7%, según Visa. Su venta principal fue en electrónica, con un aumento de ventas del 5.8% durante este período, impulsado en parte por dispositivos con inteligencia artificial.

El impacto de los aranceles en las compras navideñas

Los aranceles han jugado un papel importante en el comportamiento de los compradores, de acuerdo con Brown: Por una parte, las ventas de ropa y accesorios crecieron un 5.3% entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre, un aumento considerable frente al 4.1% registrado en 2024.

Este crecimiento se debe a que esta categoría no se vio tan afectada por los aranceles como la decoración navideña, principalmente fabricada en China, que reportó un ligero aumento del 0.8% en las ventas.

También un mercado inmobiliario todavía débil afectó las ventas de artículos para el hogar y la habilitación de mejoras: materiales de construcción y accesorios de jardín, que aumentaron apenas un 1%, de acuerdo con estimaciones de Visa.

Mastercard SpendingPulse también informó que el gasto en ropa aumentó 7.8% durante las primeras siete semanas de la temporada, respecto al año pasado, gracias a las bajas temperaturas y las ofertas de temporada.

Finalmente, el gasto en restaurantes aumentó 5.2% entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre, lo que sugiere que los estadounidenses mantienen un fuerte interés por gastar en experiencias como una salida nocturna, de acuerdo con Mastercard SpendingPulse.

