Cuántos proyectos aprobó y rechazó Kathy Hochul en Nueva York hasta finales de este año

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul cerró el año con una intensa ronda de firmas y vetos que abarcó cientos de proyectos de ley, un paquete legislativo que incluyó desde regulaciones sobre inteligencia artificial y reformas penitenciarias hasta medidas como la protección del cangrejo herradura y cambios para organizaciones benéficas, según reportó The New York Post.

Hochul actuó este año sobre 853 proyectos de ley, una cifra que supera la del año pasado y que refleja lo que analistas en Albany describen como un ciclo “bastante rutinario”, aunque marcado por el uso cada vez más frecuente de enmiendas solicitadas directamente por la gobernadora tras la aprobación legislativa.

“Había muchos proyectos difíciles que considerar. Llegamos al lugar correcto”, dijo Hochul desde Albany mientras firmaba una prohibición parcial del kratom, citada por el medio neoyorquino. “Quizás el próximo año haya menos de 850, pero quién sabe”, añadió.

Inteligencia artificial: una de las leyes más relevantes

Entre las iniciativas más destacadas figura la Ley de Educación y Seguridad de Inteligencia Artificial Responsable (RAISE), un proyecto que establece límites y salvaguardas para los modelos avanzados de IA.

La legislación se aprobó tras meses de negociaciones con los legisladores y luego de fuertes críticas de gigantes tecnológicos como Google y OpenAI.

El texto final exige que los desarrolladores adopten marcos estandarizados de seguridad y reporten a las autoridades estatales cualquier “incidente crítico” en un plazo de 72 horas.

Hochul defendió la firma alegando que el Congreso y la Casa Blanca han dejado un vacío regulatorio en esta materia.

“Depende de los estados tomar la iniciativa”, sostuvo.

No obstante, indicó el Post, la ley fue modificada mediante una enmienda de capítulo, un mecanismo que permite reescribir proyectos ya aprobados.

Este recurso ha sido criticado por algunas organizaciones, que advierten sobre una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.

Reforma penitenciaria y transporte público

Otra medida fue la reforma penitenciaria, impulsada tras la muerte de reclusos golpeados por funcionarios carcelarios. La nueva ley ordena la publicación de videos en casos de fallecimientos bajo custodia, amplía la Comisión de Correcciones del estado y promueve la instalación de cámaras en áreas médicas de las prisiones.

Hochul también firmó, con cambios, una ley que exime a trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de multas por circular en carriles exclusivos para autobuses cuando estén realizando labores oficiales, luego de corregir errores técnicos en el texto original.

Cangrejos herradura, caridad y redes sociales

Entre las iniciativas más llamativas, señaló el medio, figura la Ley de Protección del Cangrejo Herradura, que prohíbe su pesca comercial y uso biomédico, tras ajustes que buscan dar tiempo a la industria para adoptar alternativas. La gobernadora había vetado una versión similar el año pasado.

Asimismo, Hochul permitió que organizaciones benéficas, como cuerpos de bomberos voluntarios y grupos de veteranos, continúen usando máquinas de “campana eléctrica” para recaudar fondos.

También derogó una norma que obligaba a las compañías de gas a realizar conexiones gratuitas y firmó una ley que exige etiquetas de advertencia sobre salud mental en redes sociales.

Al cierre del periodo legislativo, Hochul firmó 712 leyes, vetó 141 y dejó tres pendientes, entre ellas una controvertida iniciativa sobre la muerte asistida por médicos, que prometió revisar el próximo año, destacó The New York Post.

El volumen de proyectos supera ligeramente el de 2024 y se mantiene en línea con años previos, salvo durante la pandemia. Como punto de comparación, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó 794 leyes y vetó 123 en su último ciclo legislativo, según cifras citadas también por el medio.

