Ex de Luis ‘Potro’ Caballero aclara rumores de infidelidad con Salvador Zerboni

Fernanda de la Mora compartió un comunicado a través de sus redes sociales tras los constantes comentarios que ha recibido en su contra luego de que la revista TVNotas afirmara que ella aparentemente le había sido infiel a Luis “Potro” Caballero, presuntamente con Salvador Zerboni, razón por la cual aclaró que eso es falso, ya que la relación terminó por otra razón.

“Lamentablemente, me veo en la necesidad de hacer este comunicado, ya que una revista ha difundido acusaciones y difamaciones falsas en mi contra. Se han dicho cosas sumamente graves, atacándome no solo a mí, sino también a mi familia, basándose en suposiciones y mentiras absolutas. Quiero ser muy clara: nada de lo que se ha publicado es verdad”, escribió.

De la Mora mencionó que, al momento de separarse, fue porque ambos así lo decidieron, pero desmintió que la presunta razón haya sido porque alguna de las partes involucradas haya cometido una infidelidad. Además, rechazó que tras esa difamación, los comentarios de odio hacia ella y su bebé sean cada vez más fuertes.

“La separación entre Luis y yo fue por mutuo acuerdo y reitero que en ningún momento hubo terceras personas involucradas. Resulta cansado y desgastante tener que aclarar este tipo de situaciones, especialmente cuando quienes emiten estos juicios no me conocen ni tienen conocimiento alguno de mi vida personal. Que a partir de un simple chisme se decida atacar con violencia e incluso involucrar a mi hijo me parece profundamente desagradable y bajo”, añadió.

La expareja sentimental de Luis agregó que deja mucho más que decir el comportamiento de quienes se dirigen a su perfil solo para ofenderla sin conocer la verdadera razón que los hizo ya no querer seguir juntos como pareja sentimental. Agregó que es necesario entender que para ellos es una situación bastante compleja, por lo cual no necesita más, tal y como son noticias falsas que incrementan el odio.

“Todo el mal que desean y proyectan habla más de ustedes que de mí. Yo me encuentro completamente tranquila. Les pido, de la manera más respetuosa, que nos permitan atravesar este duelo en paz, como si lo que estamos viviendo no fuera ya suficientemente difícil”, explicó en el comunicado.

