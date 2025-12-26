Lamine Yamal arrasa en YouTube con su primer video y superó el millón de suscriptores

El extremo español Lamine Yamal, estrella emergente del FC Barcelona y la selección de España, ha demostrado que su impacto trasciende las canchas.

Apenas unos días después de crear su canal oficial de YouTube, Yamal ha superado más de 1.2 millones de suscriptores, un logro extraordinario que lo ubica entre las figuras deportivas con mayor crecimiento en redes digitales.

Lamine Yamal lanzó su canal hace menos de una semana con un innovador video de presentación: un house tour en el que comparte detalles de su vida personal y su nueva casa, generando una enorme conexión con los fans.

En menos de 48 horas logró superar el millón de seguidores con un único video publicado, y actualmente su canal continúa sumando seguidores rápidamente.

Recibió la placa de YouTube

Por este logro, YouTube le otorgó tanto la placa de plata como la de oro, reconocimientos que se entregan por alcanzar 100,000 y 1 millón de suscriptores respectivamente, mismos que Yamal mostró orgulloso en sus redes sociales mientras entrenaba.

Tras este histórico comienzo, Yamal ya se ha fijado un nuevo reto: llegar a los 10 millones de suscriptores en su canal. Esta ambición refleja la proyección que tiene tanto dentro del fútbol como en el mundo digital, donde su personalidad, estilo de vida y cercanía con los seguidores lo convierten en uno de los talentos más seguidos entre la nueva generación de aficionados.

Mientras figuras como Cristiano Ronaldo mantienen cifras globales de suscriptores muy superiores en YouTube (con más de 77 millones), el crecimiento de Yamal marca una tendencia importante en cómo los futbolistas jóvenes están aprovechando las plataformas sociales para ampliar su influencia más allá de los estadios.

