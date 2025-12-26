Patrick Dorgu le dio el triunfo al Manchester United ante Newcastle en el Boxing Day

El Manchester United derrotó 1-0 al Newcastle este jueves en Old Trafford, en el partido correspondiente al Boxing Day, gracias a un gol del danés Patrick Dorgu, quien firmó su primera anotación con los Red Devils y fue la figura del encuentro.

El triunfo permitió al United cortar una racha de dos partidos sin ganar en la Premier League y mantenerse en la lucha por los puestos europeos, pese a la ausencia del lesionado Bruno Fernandes, una baja clave en el mediocampo.

Dorgu fue el jugador más influyente del compromiso. Actuando por la banda derecha, tuvo participación constante en ataque y defensa y marcó la diferencia en el marcador al minuto 29, cuando conectó una volea dentro del área para vencer al portero Aaron Ramsdale con un disparo ajustado.

El lateral, incorporado la pasada temporada procedente del Lecce, celebró así su primer gol oficial con el Manchester United. Antes del descanso estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Ramsdale respondió con una atajada decisiva.

El Newcastle mostró un rendimiento limitado en la primera mitad y se fue al descanso en desventaja, una situación históricamente compleja en Old Trafford. En el complemento, el conjunto visitante mejoró su producción ofensiva y generó sus opciones más claras, incluido un disparo al larguero de Lewis Hall y un remate de Fabian Schär que fue bloqueado por el propio Dorgu.

El técnico Rúben Amorim ajustó el esquema defensivo en el tramo final para sostener la ventaja y el United logró cerrar el partido sin recibir goles.

Con este resultado, el Manchester United se ubicó quinto en la tabla, a la espera del resto de los encuentros del Boxing Day.

