Luis de la Fuente superó a Roberto Martínez y a Lionel Scaloni en el ranking IFFHS de entrenadores 2025

El 2025 va llegando a su fin y el mundo del fútbol aprovecha para tomarse vacaciones pero también para hacer el balance del año.

Por eso, este viernes, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) entregó el premio al mejor entrenador a nivel selecciones del año y Lionel Scaloni se encontraba en la terna final.

Sin embargo, el primer lugar no se lo quedó el DT de la Selección, sino que fue para Luis de la Fuente, su mentor, que viene teniendo grandes resultados con España. Así, el entrenador se quedó con el premio por segundo año consecutivo luego de cosechar un total de 136 puntos.

Cabe destacar que durante este período, el técnico de 64 años clasificó a su selección al Mundial 2026 y rompió el récord de imbatibilidad al llegar a los 31 partidos sin perder.

🥇 La IFFHS elige a Luis de la Fuente como el mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo.



ℹ️ Todos los detalles > https://t.co/BH20uvn4JO#VamosEspaña pic.twitter.com/sSe4X4ew8I — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 26, 2025

Llamativo puesto en el que quedó Scaloni

Luego del premio para De La Fuente, uno podía imaginar que Scaloni se habría quedado con el segundo puesto, pero esto no fue así.

En la segunda posición quedó Roberto Martínez, el DT de Portugal, que juntó 83 puntos. Cabe destacar que el español consiguió con los lusos la Nations League 2025 imponiéndose justamente ante España, a la cual derrotó en los penales 5-3 luego del 2-2 en los 120 minutos.

Así, Scaloni quedó relegado al tercer lugar, con 59 unidades, a pesar del paso firme que tuvo la Selección Argentina en las Eliminatorias, en donde finalizó como líder con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, lo que le llevó a asegurar el pase al Mundial a cinco fechas de que finalizara la ronda de clasificación.

🔝 ¡SCALONI, TERCERO EN EL MUNDO! Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), el argentino fue el 3° mejor entrenador del 2025.



1️⃣ Luis de la Fuente- (DT de España)

2️⃣ Roberto Martínez (DT de Portugal)

3️⃣ Lionel Scaloni (DT de Argentina) pic.twitter.com/5lNRCdKbvu — SportsCenter (@SC_ESPN) December 26, 2025

De este modo, Scaloni no pudo quedarse con el premio que ganó en 2022 y 2023, y quedó relegado al tercer lugar entre los mejores entrenadores del mundo a nivel selecciones. A su vez, él no es el único argentino en el ranking ya que Néstor Lorenzo quedó noveno con 10 puntos por el buen trabajo que viene haciendo con la selección de Colombia.

Cabe destacar que la IFFHS elabora este ranking en base a los resultados que consiguieron a lo largo del año y también votan expertos, quienes hacen un análisis exhaustivo del desempeño anual de los seleccionadores.

Los 10 mejores entrenadores a nivel selecciones según la IFFHS:

Luis de la Fuente (España) – 136 puntos

Roberto Martínez (Portugal) – 83 puntos

Lionel Scaloni (Argentina) – 59 puntos

Stale Solbakken (Noruega) – 48 puntos

Thomas Tuchel (Inglaterra) – 41 puntos

Didier Deschamps (Francia) – 30 puntos

Walid Regragui (Marruecos) – 25 puntos

Timur Kapadze (Uzbekistán) – 10 puntos

Néstor Lorenzo (Colombia) – 10 puntos

Javier Aguirre (México) – 8 puntos

