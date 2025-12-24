Emilio Azcárraga promete que el Club América seguirá buscando títulos tras venta

Emilio Azcárraga, dueño del Club América, publicó un comunicado tras la venta del club y afirmó que las Águilas seguirán buscando títulos.

“Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente. Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza”, publicó Emilio Azcárraga, en su redes sociales.

El América de siempre, listo para el futuro



El Club América no se explica sin su gente. Se explica con historias, con recuerdos, con días y noches inolvidables y con una pasión que se hereda de generación en generación. Es una historia escrita en la tribuna, en la cancha y en… — emilio azcarraga (@eazcarraga) December 24, 2025

América buscará seguir apostando a los títulos

El Grupo Ollamani vendió el 49% del club a un fondo de inversión de Estados Unidos “General Athletic”, que representa al equipo, el estadio y los terrenos adyacentes.

En el comunicado, se asegura que el control del equipo seguirá en manos de Emilio Azcárraga.

“Este paso no cambia al América ni a su Estadio. Los impulsa. Es una promesa de seguir luchando por campeonatos, de seguir llenando el estadio de emoción, de seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo. Juntos, como siempre, todos juntos”, aseguró el empresario mexicano.

De acuerdo a ESPN, el Club América tiene un valor de $490 millones de dólares, por lo que el grupo Ollamani recibió más de $200 millones de dólares como parte de la venta de casi la mitad del equipo.

“El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas alegrías y noches memorables, se está transformando para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados, comodidad, más cercanía y más momentos para recordar. Un estadio que tiene alma y corazón, honra su historia y que, muy pronto, volverá a ser el centro del fútbol mundial por tercera vez al recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

