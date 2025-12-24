Emilio Azcárraga promete que el Club América seguirá buscando títulos tras venta
El Grupo Ollamani, que es dueño del América, vendió el 49% de la franquicia a General Athletic por un valor de $200 millones de dólares
Emilio Azcárraga, dueño del Club América, publicó un comunicado tras la venta del club y afirmó que las Águilas seguirán buscando títulos.
“Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente. Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza”, publicó Emilio Azcárraga, en su redes sociales.
América buscará seguir apostando a los títulos
El Grupo Ollamani vendió el 49% del club a un fondo de inversión de Estados Unidos “General Athletic”, que representa al equipo, el estadio y los terrenos adyacentes.
En el comunicado, se asegura que el control del equipo seguirá en manos de Emilio Azcárraga.
“Este paso no cambia al América ni a su Estadio. Los impulsa. Es una promesa de seguir luchando por campeonatos, de seguir llenando el estadio de emoción, de seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo. Juntos, como siempre, todos juntos”, aseguró el empresario mexicano.
De acuerdo a ESPN, el Club América tiene un valor de $490 millones de dólares, por lo que el grupo Ollamani recibió más de $200 millones de dólares como parte de la venta de casi la mitad del equipo.
“El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas alegrías y noches memorables, se está transformando para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados, comodidad, más cercanía y más momentos para recordar. Un estadio que tiene alma y corazón, honra su historia y que, muy pronto, volverá a ser el centro del fútbol mundial por tercera vez al recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.
Sigue leyendo:
– Dictan prisión preventiva a Marco N, ex árbitro mexicano mundialista: Lo que se sabe
– Futbolista Felipe Caicedo considera el retiro tras asesinato de Mario Pineida