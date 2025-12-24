Detienen a Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe, por presunto consumo de drogas

Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe de Estambul en sus secciones de fútbol y baloncesto, fue detenido este miércoles bajo acusaciones relacionadas con el consumo de drogas, según informó el diario turco Hürriyet.

La detención se produce en el marco de una investigación iniciada por la justicia turca la semana pasada, dentro de una amplia operación por presunto uso de estupefacientes. En el proceso han sido arrestadas o citadas a declarar decenas de figuras públicas, entre ellas artistas, creadores de contenido, periodistas y empresarios.

De acuerdo con la agencia estatal Anadolu, a varios de los investigados se les tomaron muestras de cabello para realizar análisis toxicológicos, y el examen practicado a Saran habría arrojado un resultado positivo.

Los medios cercanos al Gobierno no precisaron el tipo de sustancia detectada, aunque el diario opositor Sözcü aseguró que el test dio positivo por cocaína.

Saran negó de manera categórica las acusaciones y anunció que se someterá a nuevas pruebas en un laboratorio privado. “Nunca en mi vida he usado la sustancia que dicen que ha dado positivo en el laboratorio forense. No solo no la he usado, es que ni la he visto de cerca”, expresó el dirigente en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El empresario también denunció que se trata de una maniobra para dañar su imagen pública. “Estas aseveraciones son una campaña de calumnias contra mi persona, que tiene el objetivo de destrozar también las instituciones que represento”, afirmó.

Saran, de 61 años, posee las nacionalidades turca y estadounidense y es propietario del conglomerado Saran Holding, con inversiones en medios deportivos, la industria cinematográfica y el sector turístico.

Asumió la presidencia del Fenerbahçe en septiembre pasado, tras imponerse en una disputada elección interna al también empresario Ali Koç.

