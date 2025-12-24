Cristiano Ronaldo se luce con vistosa asistencia en goleada navideña 5-1 del Al Nassr

En plena celebración de la Nochebuena, el Al Nassr tuvo acción en la AFC Champions League Two y se llevó la victoria con goleada de 5-1 ante el Al Zawaraa de Irak. En el encuentro destacó y se hizo viral la vistosa asistencia de Cristiano Ronaldo para el cuarto tanto.

Al Nassr lo sentenció en 45 minutos gracias a los goles de Kingsley Coman, Wesley y Abdulelah Al-Amri. Al minuto 43, CR7 se sacó una perla de videoteca y sirvió una asistencia de sombrerito para que su compatriota João Félix definiera de la misma manera.

Todo comenzó con una jugada de Coman por derecha en la que desbordó y pasó el balón al centro del área grande. ‘El Bicho’ recibió y se tomó par de segundos para enviar la pelota por el aire con sutileza.

João Félix aprovechó el desmarque picando al espacio y tras ganar la posición la tocó levemente por encima del guardameta adversario. Con esa delicatessen, CR7 alcanzó las 260 asistencias en su carrera profesional.

Luego del término de la primera parte, Ronaldo dejó el campo al descanso y, apenas iniciada la segunda mitad, el equipo iraquí descontó por medio de Ibrahim Gbadamosi.

Sin embargo, once minutos después de la reanudación, Coman volvió a aparecer para sellar su doblete y sentenciar el 5-1 definitivo.

Pese al marcador tan amplio, el golpe no fue tan duro para Al-Zawraa: el equipo avanzó a la siguiente fase porque Istiklol (Tayikistán) solo pudo derrotar 2-1 a Goa (India), resultado que lo dejó fuera por una diferencia de gol menos favorable.

Al-Nassr, por su parte, cerró la fase de grupos con una campaña impecable: seis triunfos en seis presentaciones, 22 goles anotados y apenas dos recibidos.



