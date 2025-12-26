Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la influyente banda gótica The Cure, falleció a los 65 años. La noticia la difundió la propia banda a través de un anuncio en su página web publicado este viernes 26 de diciembre.

El comunicado oficial señaló que Bamonte falleció tras una breve enfermedad y en Navidad. “Con una enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad”, escribió la banda.

La agrupación resaltó las cualidades de Bamonte y su importancia “vital” para la banda. Asimismo expresó sus condolencias

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital en la historia de The Cure”, continúa el comunicado. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”.

Bamonte estuvo cumpliendo varios roles durante cinco años en la década de 1980. En el año 1990 se unió formalmente a la banda tras la renuncia de Roger O’Donnell. Desde entonces fue parte importante de la agrupación y tocaba la guitarra, bajo de seis cuerdas y teclado.

En 2019, Bamonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto al resto de The Cure. Luego de 14 años y 400 shows, Robert Smith despidió a Bamonte en 2005. En 2022 regresó a la banda y formó parte de la gira realizando 90 conciertos junto con los miembros de la banda Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Reeves Gabrels y O’Donnell..

El comunicado de The Cure asegura que Bamonte participó en la grabación de varios álbumes junto con la agrupación. Entre estos trabajos se encuentran ‘The Wish’, ‘Wild Mood Swings’ y ‘Bloodflowers’, así como distintos éxitos en formato acústico.

