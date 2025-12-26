window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años

Un comunicado de The Cure señaló que Perry Bamonte falleció en Navidad tras una breve batalla contra una enfermedad

Perry Bamonte

Perry Bamonte comenzó formalmente en The Cure desde 1990.  Crédito: Rob Grabowski | AP

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la influyente banda gótica The Cure, falleció a los 65 años. La noticia la difundió la propia banda a través de un anuncio en su página web publicado este viernes 26 de diciembre. 

El comunicado oficial señaló que Bamonte falleció tras una breve enfermedad y en Navidad. “Con una enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad”, escribió la banda.

La agrupación resaltó las cualidades de Bamonte y su importancia “vital” para la banda. Asimismo expresó sus condolencias

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital en la historia de The Cure”, continúa el comunicado. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”.

Bamonte estuvo cumpliendo varios roles durante cinco años en la década de 1980. En el año 1990 se unió formalmente a la banda tras la renuncia de Roger O’Donnell. Desde entonces fue parte importante de la agrupación y tocaba la guitarra, bajo de seis cuerdas y teclado.

En 2019, Bamonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto al resto de The Cure. Luego de 14 años y 400 shows, Robert Smith despidió a Bamonte en 2005. En 2022 regresó a la banda y formó parte de la gira realizando 90 conciertos junto con los miembros de la banda Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Reeves Gabrels y O’Donnell..

 El comunicado de The Cure asegura que Bamonte participó en la grabación de varios álbumes junto con la agrupación. Entre estos trabajos se encuentran ‘The Wish’, ‘Wild Mood Swings’ y ‘Bloodflowers’, así como distintos éxitos en formato acústico.

