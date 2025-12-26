Mariah Carey gana $92,000 dólares tras demanda por “All I Want for Christmas Is You”

La cantante Mariah Carey está cerrando este 2025 con una victoria en los tribunales, luego de que un juez ordenara el pago de más de $92,000 dólares en concepto de honorarios legales a su favor, tras desestimar una demanda que la acusaba de infringir derechos de autor por su famosa canción navideña “All I Want for Christmas Is You”.

Según los documentos judiciales, el monto deberá ser cubierto por el equipo legal de Andy Stone, cantante de música country que se presenta bajo el nombre artístico de Vince Vance, quien en noviembre de 2023 interpuso una demanda contra Carey, asegurando que la artista había copiado una canción con el mismo título publicada en 1988 por su agrupación Vince Vance & the Valiants.

En su demanda, Stone solicitaba una compensación económica de $20 millones de dólares. Sin embargo, el caso fue desechado en marzo, cuando la jueza federal Mónica Ramírez Almadani concluyó que ni Stone ni su coautor Troy Powers aportaron pruebas suficientes para sustentar una violación de derechos de autor.

En su fallo, la jueza fue especialmente dura con la actuación del demandante y de sus abogados, Gerard Fox y Douglas M. Schmidt, al considerar que el conjunto de irregularidades era “escandaloso” y justificaba la imposición de sanciones severas.

El tribunal determinó que Carey, junto con los codemandados Sony Music, Kobalt Publishing y el productor Walter Afanasieff, tuvo que asumir gastos innecesarios para responder a planteamientos legales carentes de fundamento y argumentos frívolos presentados por la parte demandante.

En conjunto, las sanciones económicas suman $109, 983 dólares: $92,300 corresponden a Carey, más $14,000 para Sony, además de montos adicionales asignados a Kobalt y Afanasieff.

En resoluciones posteriores, la jueza también puso en duda el manejo del caso por parte de los abogados de Stone, al señalar que en sus escritos no se mencionaba al codemandante Troy Powers.

Gerard Fox y Douglas M. Schmidt tienen hasta el próximo 5 de enero de 2026 para justificar por qué su presunta violación de las Normas de Conducta Profesional de California y de las disposiciones locales no debería tener sanciones disciplinarias. En caso de no hacerlo, podrían enfrentar otras sanciones.

