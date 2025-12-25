Haaland se sube a la báscula tras advertencia de Guardiola por el peso navideño

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, compartió este jueves una imagen en sus redes sociales en la que aparece sobre una báscula, acompañada del mensaje “todo bien”, en referencia a las declaraciones de su entrenador, Pep Guardiola, sobre el control del peso de los futbolistas durante las fiestas navideñas.

A comienzos de la semana, el técnico español advirtió que vigilaría de cerca a sus jugadores tras el receso por Navidad. “El día 25 voy a estar atento a cuántos kilos han ganado. Llegan un poco ‘gorditos’. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos porque tengo que hacer la convocatoria para el partido del día 27 contra el Nottingham Forest”, afirmó Guardiola.

El entrenador fue aún más tajante al señalar que cualquier jugador que regresara con sobrepeso podría quedarse fuera del viaje. “Si alguno llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro”, agregó.

El Manchester City visitará al Nottingham Forest en la jornada 18 de la Premier League, un compromiso al que el equipo de Guardiola llegará como segundo en la clasificación, con 37 puntos, a solo dos del líder Arsenal y en un buen momento de resultados.

