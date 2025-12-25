Lamine Yamal jugó un partido playero de Navidad en Dubai (Video)

Lamine Yamal es uno de los futbolistas del Barcelona que aprovechó los días libres concedidos por Hansi Flick para viajar fuera de España.

El joven extremo se encuentra en Dubái, ciudad a la que asistirá el próximo domingo 28 de diciembre para participar en la gala de los Globe Soccer Awards. Sin embargo, su presencia no ha pasado desapercibida y en las últimas horas se volvió viral un video en el que se le ve disputando un partido informal en una playa de la ciudad, difundido por la cuenta OfficiallWeeknd.

Los jóvenes que compartieron el improvisado encuentro difícilmente olvidarán la experiencia de jugar junto al futbolista azulgrana. Yamal se mostró relajado y disfrutó del momento, dejando destellos de su talento con regates y definiciones llamativas sobre la arena. Al finalizar el partido, algunos de los presentes aprovecharon para tomarse fotografías con el internacional español.

El atacante pasa las fiestas navideñas en Dubái acompañado por su familia. Su madre, Sheila, compartió en redes sociales imágenes de la cena de Nochebuena, mientras que el propio Lamine publicó videos en tono distendido junto a su hermano menor.

Regreso a la actividad

La plantilla del Barcelona cuenta con una semana de descanso antes de retomar la preparación de cara al próximo compromiso frente al Espanyol. El equipo volverá a los entrenamientos el lunes 29 de diciembre por la tarde, jornada en la que está prevista una sesión a puertas abiertas, permitiendo a los aficionados recibir nuevamente al plantel en la Ciudad Deportiva.

