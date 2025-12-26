¿Republicano Tom McClintock presentará proyecto proindependencia para Puerto Rico en el Congreso?

NUEVA YORK – Luis Ponce Ruiz, cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR), dijo que no le sorprendería que el representante republicano Tom McClintock presente un proyecto proindependencia para Puerto Rico como transcendió recientemente en medios en la isla.

A preguntas de El Diario, Ponce Ruiz argumentó que miembros de la organización llevan años en contacto con la oficina del político de California y conocen de su oposición a la estadidad para Puerto Rico.

“Nuestra organización, desde la que se presentaron los proyectos de estatus más recientes…, nuestra oficina ha estado en contacto con la oficina de Tom McClintock. Desde el principio, pudimos identificar la oficina de Tom McClintock como la oficina que estaría muy dispuesta a ver el tema de la independencia de Puerto Rico con seriedad”, planteó el portavoz de la entidad que reúne a puertorriqueños en los estados.

El también director de Estrategia de Campañas e Investigación del Sindicato SEIU Local 105 afirmó que McClintock es de los pocos republicanos dispuestos a abordar el tema de una potencial independencia de Puerto Rico.

“Sabemos que muchos republicanos creen que Puerto Rico no debe ser estado y lo dice la jefatura principal del Partido. Muchas de las conversaciones que hemos tenido, porque nosotros tenemos conversaciones recurrentes, desde hace varios años, con diferentes congresistas…, y los republicanos que muchas veces nos han dicho que están opuestos a la estadidad creerían que muchos de sus constituyentes estarían a favor de la independencia, pero ellos no quieren tocar el tema. McClintock fue el único diferente”, expuso Ponce Ruiz.

El entrevistado hizo referencia a la reunión que mantuvieron, en julio pasado, líderes independentistas con McClintock en el Capitolio federal. En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, Juan Dalmau, excandidato a la gobernación de Puerto Rico por la llamada “Alianza de País”, y el excongresista de Illinois, Luis Gutiérrez.

A free and independent Puerto Rico – restored to full sovereignty and self-determination as a close US ally and trading partner – is an option that could vastly improve the future of that beautiful island. Enjoyed meeting @juandalmauPR to discuss the independence movement. pic.twitter.com/xULNz5ncRL — Tom McClintock (@RepMcClintock) July 23, 2025

“Un Puerto Rico libre e independiente, con plena soberanía y autodeterminación, como aliado y socio comercial cercano de Estados Unidos, es una opción que podría mejorar enormemente el futuro de esa hermosa isla. Fue un placer reunirme con @juandalmauPR para hablar sobre el movimiento independentista”, compartió el conservador desde su cuenta en la red social X el 23 de julio.

El Nuevo Día reportó que, a mediados de este mes, miembros de la organización Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA) se reunieron con McClintock en Capitol Hill Club. Supuestamente, las partes discutieron la posibilidad de introducir legislación con el fin de transferir plenamente “los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico”.

Manuel Rivera, presidente de la organización con sede en Washington D.C., dijo que están trabajando para buscar coauspiciadores, al tiempo que precisó que han mantenido reuniones con personal de unas 120 oficinas del Congreso.

Ponce Ruiz añadió que, aunque BUDPR colabora con PUA, no tiene los detalles de las acciones específicas relacionadas con la potencial medida proindependencia.

“Hemos cultivado, grupos independentistas que visitan el Congreso, esta relación con Tom McClintock. Esto último (supuesto proyecto proindependencia), aparentemente, vino de la organización PUA (Puertorriqueños Unidos en Acción), a quienes conocemos, colaboramos, con el compañero Manuel Rivera y otros…Pues, parece que surgieron unos comentarios sobre esto. El representante no ha hecho más comentarios desde que salió la nota, así que no puedo decir qué más ha pasado, pero, dado ese historial, si lo iba a hacer algún republicano, lo va a hacer Tom McClintock”, apostó.

“Si es un esfuerzo totalmente serio o si hay un texto…, desconozco, pero cualquier esfuerzo que venga para adelantar la independencia que sea serio, yo creo que hay que considerarlo y cada organización debe decidir cómo apoyar”, añadió.

Sobre la estructura del proyecto y el alcance del mismo, indicó: “Lo que me da a entender es que van a hacer referencia al Tratado de París, porque ese ha sido uno de los temas que ha hablado mucho el compañero Manuel Rivera, y que va a ser un proyecto para la opción de independencia; no conozco nada más”.

El Tratado de París fue el acuerdo de 1898 bajo el que España cedió a Puerto Rico a Estados Unidos en medio de la Guerra Hispanoamericana.

Antes de las expresiones de McClintock a favor de la independencia, el congresista había respaldado al Estado Libre Asociado (ELA) como opción en una consulta de estatus. Este asunto ha provocado divisiones a nivel de Puerto Rico y del Congreso, ya que diversos políticos y sectores se oponen a la inclusión del sistema de gobierno que opera en la isla como parte de un plebiscito debido a que es territorial.

En un discurso en el pleno de la Cámara de Representantes previo a la aprobación del H.R.8393 o “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico), McClinctock rechazó la exclusión del ELA del propuesto plebiscito.

“Nosotros hemos escuchado mucho sobre autodeterminación hoy, pero pongamos esto a una prueba. Las opciones que los demócratas están poniendo a la gente de Puerto Rico no incluye la opción más obvia, de mantenerse como un Estado Libre Asociado, así que si usted prefiere el statu quo está completamente fuera de suerte. Los demócratas ya decidieron que no está permitido que usted vote por eso. Eso no es autodeterminación, eso es manipular las elecciones”, cuestionó el político.

Haciendo referencia en los resultados del plebiscito del 2020 en los que prevaleció la estadidad, McClinctock argumentó que, de avanzar esa opción de estatus, la delegación de Puerto Rico tendría cuatro escaños adicionales en la Cámara.

El H.R.8393, para un plebiscito entre las opciones no territoriales de independencia, estadidad y libre asociación, fue aprobado en el pleno de la Cámara, pero no en el Senado.

En la entrevista a Ponce Ruiz, El Diario indagó sobre el llamado “Plan B” o propuesta de independencia por decreto presidencial para Puerto Rico que acaparó titulares en la primavera de este año.

Aunque la describió como “audaz” porque el presidente “Donald Trump está cambiando totalmente el juego en Washington D.C.”, el independentista tiene sus reservas.

“Creo que fue el primer gran cambio de táctica al darse cuenta de la cambiante realidad en Washington D.C. Yo creo que es una propuesta audaz. Yo creo que hay que seguir buscando propuestas audaces, porque sabemos que EE.UU. no es el mismo EE.UU. que todo el mundo conocía. Ha habido unos cambios grandes en cómo el Gobierno maneja el poder, las relaciones con la población, con las mismas leyes. Estamos entrando a un campo muy peligroso de autoritarismo y fascismo, y hay que buscar nuevas formas de hacer política”, expuso.

“Pero, si esa actitud que en otros ámbitos ustedes entienden que es autoritaria, que no está bien, ¿por qué entonces es buena para adelantar la causa de la independencia?”, planteó este periódico.

“Muchos en el lado independentista vamos a estar optando por una solución democrática, pero si las cosas cambian radicalmente en los EE.UU., y vamos a seguir pretendiendo que el juego se va a seguir haciendo igual que antes, yo creo que es un poco incauto pensar así”, respondió.

“Estas oportunidades nos sirven al movimiento independentista que se está reactivando cada vez más en los círculos de poder de que también lleve a un proceso de rendición de cuentas”, continuó.

Ponce Ruiz agregó que es momento de que la clase política en general aprenda de iniciativas sin precedentes como la contenida en el Plan B.

“Yo creo que no hay que ser ingenuo sobre lo que está pasando en EE.UU. y en el mundo. Yo creo que los políticos y la gente están muy tardes en reaccionar…Yo creo que, si la clase política de Puerto Rico no aprende de iniciativas como la de Plan B, yo creo que no vamos a tener una salida bonita, y yo creo que si uno se está ahogando, no importa quién te tire la tabla, tú la vas a coger”, señaló.

“Si no es completamente democrática esta opción, y si no es mediante un plebiscito, entonces, ¿cuál es la opción (para resolver el estatus de Puerto Rico)?”, preguntó este medio.

“Lo que queremos es que se haga un proceso vinculante mediante un plebiscito. Esa es la mejor opción”, contestó.

Entre los congresistas con los que se reunieron los impulsores del Plan B para promover el mismo se encuentra McClintock, según confirmaron tres de ellos a El Diario.

Como parte de la campaña, trascendió, inicialmente, un borrador de orden ejecutiva que declaraba la independencia para Puerto Rico. El documento, que se viralizó en redes, llevaba por título “Por la transición de Puerto Rico a la soberanía y la independencia”.

“La estadidad para Puerto Rico le impondría una carga financiera mayor e insostenible a EE.UU. USAspending.gov reportó los gastos federales para 2024 en $40,360 millones al año, y proyecciones del 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) y The Wall Street Journal estiman $10,000 millones adicionales al año en gasto federal bajo la estadidad, lo que eleva el gasto total anual a $50,360 millones”, resaltó parte del escrito.

Los promotores de la independencia por decreto sostienen que el presidente cuenta con amplios poderes bajo los que puede iniciar un proceso para declarar a Puerto Rico independiente.

Posteriormente, el grupo de independentistas presentó el “Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico”, como una manera de oficializar la propuesta y explicar cómo Puerto Rico podría crecer económicamente bajo ese estatus.

“Inspirados en principios de derecho internacional, constitucional, y el precedente de otras naciones descolonizadas, este grupo impulsa una acción ejecutiva basada en el poder presidencial para manejar las relaciones internacionales y los tratados que inicie un proceso de ruptura pacífica y ordenada con el régimen colonial. Promover la orden ejecutiva es, por tanto, un acto de afirmación nacional, de recuperación de la voluntad política del país, y un mecanismo estratégico para abrir negociaciones de descolonización, con miras a construir un nuevo Estado libre, justo y soberano”, lee la página introductoria en planbindependencia.org.

Los opositores al esfuerzo disputan que, debido a que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, es ese organismo federal el que debe encabezar cualquier esfuerzo para resolver el estatus de la isla.

Sigue leyendo:

Entrevista: uno de los autores del Plan B de independencia para Puerto Rico dice que continúan las reuniones con congresistas

Abogado que redactó borrador de orden ejecutiva pro independencia para Puerto Rico dice que programan segundas reuniones con congresistas

¿Quiénes desarrollaron el borrador de “orden ejecutiva” para la independencia de Puerto Rico y con qué intención?

Carmen Yulín Cruz espera que borrador de orden ejecutiva pro independencia ayude a ampliar el debate sobre el estatus de Puerto Rico

Exrepresentante PNP en Puerto Rico insiste en plebiscito “independencia, sí o no” tras divulgación de propuesta de orden ejecutiva

