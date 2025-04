Carmen Yulín Cruz espera que borrador de orden ejecutiva pro independencia ayude a ampliar el debate sobre el estatus de Puerto Rico

Nueva York – La exalcaldesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, espera que la iniciativa de líderes independentistas que crearon un borrador de orden ejecutiva que impulsa esa opción de estatus sirva para iniciar una discusión más amplia sobre el tema de la descolonización de la isla.

Yulín Cruz, quien se desafilió del Partido Popular Democrático (PPD), en parte por declararse abiertamente libre asociacionista, argumentó que no tiene ningún problema con el esfuerzo, pero que entiende que es uno “unilateral, y que ese esfuerzo lo que debe hacer ahora es abrir un espacio para una discusión amplia”.

“Yo creo mejor en utilizar un espacio, una puerta, una rendija, y entonces decir, ‘vamos a sentarnos a hablar’…”, agregó Yulín Cruz en entrevista exclusiva con El Diario en la que también se abordaron temas como las recientes medidas tomadas por el presidente Donald Trump y su impacto en Puerto Rico.

La exvicepresidenta del PPD apostó a un proceso en el que representantes de las distintas vertientes ideológicas formen parte de la discusión.

“Los puertorriqueños y puertorriqueñas, los estadistas, los independentistas; los que creen, si hay alguno, en el desarrollo del ELA (Estado Libre Asociado) fuera de la cláusula territorial, que ha sido la posición oficial, por lo menos en palabra, desde el 1998, aunque no en práctica (en el PPD), y los que creemos en la libre asociación, tenemos el derecho de ser parte de un proceso de descolonización. La descolonización no solo tiene que ver con el estatus; la descolonización tiene que ver con cómo nosotros separamos o mantenemos unidas partes de la cotidianidad de la vida”, planteó.

La aparente falta de respuesta de Trump, hasta el momento, a la propuesta pro independencia, a Yulín Cruz no le sorprende, aunque no descartó que los argumentos económicos contenidos en el borrador podrían llamar la atención del presidente, ya que se refieren a ahorros en los gastos del gobierno federal.

“La consideración económica para Donald Trump parece ser primordial en la forma en la que él está gobernando el gobierno de EE.UU. Pero, ¡cuidado con eso!, porque, cuando uno invade a otro país, como EE.UU. invadió a Puerto Rico en el 1898, asume una responsabilidad. Cuando Inglaterra invadió a India, cuando la independencia de India se reconoce, porque la independencia no se otorga, la independencia se reconoce, hay un periodo de transición, porque tiene que haber un periodo de deslinde”, alertó.

Por otro lado, consideró una arma de doble fijo emplazar a Trump a que actúe, mediante orden ejecutiva, para atender el problema del estatus de Puerto Rico.

“Trump tiene la filosofía de que es mejor pedir perdón que pedir permiso, y él no pide perdón. Así que él se tira, se zumba, y a ver quién lo pare…Mi pedido de precaución a los compatriotas es lo siguiente: nosotros no podemos quejarnos de herramientas, y después utilizar las herramientas cuando nos conviene para las cosas que creemos. Me explico: no nos podemos quejar de la orden ejecutiva que elimina los pasaportes a la comunidad trans; de la orden que criminaliza las terapias de clasificación de género en el que la persona se entiende, se siente, su identidad de género; no podemos criticar que se eliminen 10,000 empleos de HHS (Departamento de Salud); o quejarnos de que se puedan eliminar $49 millones a $50 millones a Puerto Rico por educación por orden ejecutiva, pero entonces pedir una orden para que se logre un proceso de independencia”, argumentó.

A juicio de la entrevistada, la última palabra sobre el tema de la descolonización de Puerto Rico la tiene el Congreso de EE.UU.

“Lo cierto es que si no hay voluntad en EE.UU. para resolver el estatus de Puerto Rico, no se va a resolver, porque quien tiene el sartén por el mango y el mango también es el Congreso de EE.UU.”, sostuvo.

Yulín Cruz dijo preferir el mecanismo de Asamblea Constitucional de Estatus compuesta por delegados que serían elegidos por los votantes para profundizar en las alternativas viables para resolver el estatus de Puerto Rico.

“El mecanismo es una asamblea constituyente. En ausencia de esa asamblea constituyente, un proceso plebiscitario donde se dé tiempo para que las diferentes entidades, basado en la verdad y en los hechos, expongan a los puertorriqueños y puertorriqueñas, cuál es la fórmula por la que se va a votar”, expuso.

“Nos han oprimido por más de 130 años, no hay por qué estar a la trágala ahora en seis meses. Vamos a tomarnos 2 años, 3, 4, no más, porque tampoco esto se puede perpetuar…Y vamos, entonces, a reconocer que Puerto Rico tiene el derecho inalienable de escoger cuál es la relación que va a tener con los EE.UU. A mí no me gustaría que fuera la estadidad, pero si los puertorriqueños escogen eso bajo el manto de la verdad…pues los puertorriqueños tomarán esa decisión”, afirmó.

De paso, Yulín Cruz cuestionó los esfuerzos de los estadistas que se han centrado, durante los últimos años, en convocar a plebiscitos criollos en la isla y en enviar a Washington D.C. a una delegación de cabilderos para abogar por esa alternativa de estatus en el Congreso.

“No solamente los estadistas convocan a un plebiscito cada rato; en el cuatrienio pasado, tenían unos cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico, cuando la mayoría de los puertorriqueños no habíamos votado (por esos cabilderos)”, criticó sobre las acciones impulsadas por líderes del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

La exalcaldesa, al igual que líderes del PPD y de otros partidos que no son el PNP, cuestionó el voto mayoritario por la estadidad en el más reciente plebiscito de noviembre pasado bajo el argumento de que miles de papeletas fueron dejadas en blanco.

“Jenniffer González no puede decir que tiene un mandato, porque, si nosotros contamos las papeletas en blanco, baja a un 40 y pico por ciento el respaldo a la estadidad. O sea, la mayoría del pueblo de Puerto Rico no quiere la estadidad. El Congreso tiene que decidir si quiere una supermayoría o si quiere una mayoría de uno, punto y se acabó. Así que yo no voy a criticar esfuerzos de compatriotas. Que me hubiese gustado que fuese más amplio ese esfuerzo (el de los independentistas), por supuesto, pero no voy a criticar esfuerzos que muevan la conversación del estatus, porque eso existe como plataforma para que otras voces entonces se unan”, matizó.

En el plebiscito criollo del pasado 5 de noviembre, la opción de estadidad obtuvo un 58.61% de los votos; mientras que la libre asociación, el 29.57%; y la independencia, el 11.82%.

Sobre la Ley de Estatus de Puerto Rico (Puerto Rico Status Act), de la que se han presentado varias versiones tanto en la Cámara como en el Senado federal, insistió en que se opuso al proyecto por supuesta falta de precisión en cuanto al impacto de la estadidad en la isla.

“Yo la apoyé y la apoyamos inicialmente, pero cuando empieza a no definir lo que es la estadidad en todos sus componentes…Es un proceso amañado, y esos procesos amañados no deben tener espacio en la democracia a la que aspiramos”, consideró.

Al cuestionamiento de que su rechazo al proyecto de ley es meramente por motivos ideológicos, respondió: “Esos son los mismos que, cuando Trump dice que el inglés es el idioma oficial de EE.UU., dicen que Trump no maneja eso. (Son los mismos) que, cuando pasan la ley eliminando las peleas de gallos, la gobernadora dice que va a ir a la pelea de gallo. Yo la quisiera ver ahora en una pelea de gallo donde ICE se está metiendo ahora…Los estadistas utilizan las mismas excusas a favor de ellos que utilizan en contra de otros”.

Independentistas presentan la página web del “Plan B”

El documento o borrador de orden ejecutiva, nombrado “Por la transición de Puerto Rico a la soberanía y la independencia” que fue enviado a la Casa Blanca y al Congreso federal, se enfoca en los ahorros que representaría para Estados Unidos reconocer la independencia de Puerto Rico.

Según algunos de los cálculos de los creadores del borrador, de optar por la independencia, el gobierno federal se ahorraría unos $1,370,000 millones de dólares por los próximos 50 años.

El domingo pasado, los impulsores del llamado “Plan B de Independencia”, que incluye al abogado Rolando Emmanuelli; al abogado constitucionalista y filósofo, Carlos Rivera Lugo; y a la economista, Martha Quiñones, circularon un comunicado en el que anunciaron el lanzamiento de la página web de la iniciativa.

En el sitio de internet www.planbindependencia.org, los usuarios, no solo pueden acceder al documento íntegro de la propuesta, sino que pueden ver la agenda de las próximas acciones que formarán parte de la campaña.

En la página, bajo el tema “Foro Nacional por la Independencia”, se menciona la organización de una serie de foros en todo Puerto Rico para educar y movilizar a la ciudadanía sobre la viabilidad de la independencia.

“A través de debates, presentaciones de expertos y diálogos abiertos, explicaremos los aspectos políticos, económicos y jurídicos de la transición hacia un país soberano”, se notifica a través de la página.

Además, “implementarán una estrategia mediática con contenido digital, videos, artículos y cápsulas informativas para desmentir mitos sobre la independencia y destacar sus beneficios”.

El grupo sostiene, entre otras cosas, que es posible que Trump pueda, por ejemplo, dejar sin efecto el Tratado de París, de 1898, bajo el que se le puso fin a la Guerra Hispanoamericana. Mediante ese tratado, España cedió Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas a EE.UU.

Por otro lado, desarrollan están desarrollando una red de apoyo internacional.

“Estableceremos vínculos con organismos internacionales, gobiernos aliados y movimientos de autodeterminación en otras partes del mundo para fortalecer el reconocimiento de la lucha de Puerto Rico por la independencia. Buscaremos apoyo diplomático y técnico para garantizar un proceso sólido y respetado a nivel global”, indican a través de la página.

“La divulgación del proyecto de orden ejecutiva y esta plataforma digital abren el cauce a una conversación seria y necesaria sobre el futuro político del país. La independencia es el único camino que nos permite reconstruir la democracia desde el suelo patrio, sin tutelajes coloniales”, expresó Rivera Lugo en el comunicado en el que se informó del sitio

En la primera parte de la entrevista a Carmen Yulín Cruz abordamos las medidas tomadas por el presidente Donald Trump y cómo impactarían a Puerto Rico; el material está disponible aquí

