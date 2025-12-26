Susto y milagro navideño: niño rescatado de lago congelado en Nueva York

Un niño de 8 años que estaba jugando sobre el hielo de un estanque cayó al agua congelada cuando la superficie cedió a sus pies el Día de Navidad en Long Island (NY).

Milagrosamente dos agentes policiales y un sargento lograron rescatar al menor. El accidente sucedió alrededor de la 1 p.m. del jueves en el complejo de apartamentos Heatherwood Lakeside Village en East Patchogue, condado Suffolk.

Un residente cercano vio al niño en el agua que le llegaba hasta el pecho luchando por salir, y llamó al 911. Al llegar Los agentes James Rizzo y Andrew Tirelli entraron en el estanque e intentaron lanzarle un salvavidas al menor, mientras que el sargento de la policía de carreteras Michael Santillo cruzó el hielo para llegar hasta él y sacarlo del agua. El niño no identificado fue atendido en el Hospital NYU Langone-Suffolk, reportó Patch.com.

El Día de Navidad las temperaturas en East Patchogue rondaban los 46 grados F (7C), pero se esperaba que las mínimas descendieran por debajo del punto de congelación, acotó Daily News.

En un caso similar, la semana pasada un agente de policía logró rescatar a dos niñas que cayeron al lago Woolman tras romperse el hielo en Nueva Jersey, poniéndolas a salvo mientras lloraban y temblaban en las gélidas aguas. La heroica hazaña fue captada en un video de cámara corporal. Un tercer menor, un varón, ya había salido del agua antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El mes pasado tres policías héroes rescataron a una adolescente en el gélido río Harlem en el Alto Manhattan (NYC). A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay. En marzo una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

En el invierno de 2021 un par de policías y un bombero desafiaron el gélido río Hudson para rescatar a una mujer aparentemente suicida que había saltado al agua en Tarrytown (NY), condado Westchester. Un video del heroico rescate se hizo público. Pero estas historias no siempre tienen un final feliz. En diciembre de 2024 una niña murió tras intentar rescatar en vano a otro menor que había caído en aguas congeladas en Albany, la capital del estado Nueva York.

En octubre de ese año el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda. En 2018 un niño hispano de 11 años murió después de entrar a un estanque para salvar a su amigo caído al agua congelada en Forest Park, Queens (NYC).

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.