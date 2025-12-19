Heroico rescate de niñas en un lago congelado en NJ: video de cámara corporal

Un agente de policía logró rescatar a dos niñas que cayeron al lago Woolman tras romperse el hielo en Nueva Jersey, poniéndolas a salvo mientras lloraban y temblaban en las gélidas aguas.

Según un video de cámara corporal, durante el rescate el miércoles por la tarde se escuchó a un agente gritar: “¡Están en el agua! ¡Están en el agua!”, antes de correr hacia las chicas.

“¡Aguanten! Tengo una cuerda”, dice otro agente mientras les lanza una soga. Un tercer menor, un varón, ya había salido del agua antes de que llegaran los servicios de emergencia. Mientras la policía de Mount Holly Township sacaba a las niñas a la orilla, se escuchó a una de ellas gritar: “¡Gracias! ¡Gracias!”.

Los tres menores fueron llevados al Virtua Hospital por precaución y se espera que se recuperen pronto. Los bomberos de Westampton recuperaron posteriormente sus mochilas de la orilla del lago.

El jefe de bomberos de Westampton Township, Craig Farnsworth, declaró a ABC News que los niños tuvieron mucha suerte. “Son muy afortunados”, afirmó. Añadió que “la hipotermia se presenta muy rápidamente. El cuerpo comienza a restringir el flujo sanguíneo a las extremidades para proteger los órganos vitales”.

La técnica de la cuerda utilizada por la policía siguió las pautas de seguridad, lo que ayudó a sacar a las niñas del agua. Las autoridades dijeron que ese rescate refleja el tipo de emergencia para el que se preparan regularmente. “Quieren salvar vidas y ayudar a la gente, y es algo que practican y en lo que se esfuerzan mucho”, comentó la alcaldesa de Westampton Township, Sandy Henley.

“Incluso cuando hace frío, con el tiempo el hielo también comienza a adelgazarse. Todo el hielo es peligroso”, agregó Farnsworth al instar a la gente a no caminar nunca sobre cuerpos de agua congelados. Y si alguien cae al agua debe “intentar distribuir su peso sobre el hielo que no se ha roto, patalear con todas sus fuerzas, salir del agua y arrastrarse lentamente sobre el hielo”.

Para los testigos a salvo, aconsejó: “Llamen al 911 lo antes posible” y “consigan un palo o una rama larga, intenten lanzárselo o llegar hasta ellos lo más rápido posible”.

En un caso similar, el mes pasado tres policías héroes rescataron a una adolescente en el gélido río Harlem en el Alto Manhattan (NYC). A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay. En marzo una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

En el invierno de 2021 un par de policías y un bombero desafiaron el gélido río Hudson para rescatar a una mujer aparentemente suicida que había saltado al agua en Tarrytown (NY), condado Westchester. Un video del heroico rescate se hizo público. Pero estas historias no siempre tienen un final feliz. En diciembre de 2024 una niña murió tras intentar rescatar en vano a otro menor que había caído en aguas congeladas en Albany, la capital del estado Nueva York.

En octubre de ese año el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda. En 2018 un niño hispano de 11 años murió después de entrar a un estanque para salvar a su amigo caído al agua congelada en Forest Park, Queens (NYC).

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.