Tragedia navideña en CVS: joven empleado murió apuñalado en Nueva York

Edeedson Cine, joven de 23 años, murió trabajando el Día de Navidad al ser apuñalado dentro de una tienda CVS en Long Island (NY).

El atacante huyó y aún se encuentra prófugo, según informó hoy la policía del condado Suffolk. El empleado fue apuñalado en el pecho poco antes de las 7 p.m. del 25 de diciembre, una hora antes del cierre, en la tienda ubicada en Montauk Highway en Lindenhurst, donde trabajaba desde hacía 10 meses.

Los servicios de emergencia llegaron a la tienda tras recibir una llamada al 911 sobre el apuñalamiento y encontraron a Cine gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Good Samaritan Hospital Medical Center en West Islip, donde lo declararon muerto, informó la policía.

El presunto homicida ha sido descrito únicamente como un hombre blanco de unos 40 años. Las autoridades han ofrecido pocos detalles sobre lo que pudo haber provocado el ataque ni han confirmado si el sospechoso y la víctima se conocían antes del apuñalamiento.

“Estamos devastados por el trágico apuñalamiento que ocurrió en nuestra tienda de East Montauk Highway la noche de Navidad”, declaró un portavoz de CVS en un comunicado al New York Post. “Edeedson Cine era un miembro valioso del equipo de la tienda, conocido por su gran ética de trabajo; su pérdida nos afectará a todos”, agregó el representante, describiéndolo como un empleado dedicado. “Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y colegas de Edeedson durante este difícil momento”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 852-COPS ó 911. Más detalles aquí.

En 2023 un hombre con amplios antecedentes por raterismo resultó muerto en un enfrentamiento con un empleado de seguridad en una tienda CVS en Times Square, meca turística y teatral de NYC.

En Nueva York el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos, más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

En agosto Diego Sandoval Nava (33) murió apuñalado en la bodega donde trabajaba al ser atacado por un cliente a media tarde en Brooklyn (NYC). En junio un guardia de seguridad de un almacén Duane Reade en Midtown Manhattan fue apuñalado por un ladrón que intentaba robar una lata de refresco a media tarde, según la Policía de Nueva York.

Las leyes estatales hicieron del hurto en tiendas una opción prometedora para algunos como por ejemplo José Montenegro, arrestado en 2024 como sospechoso de pertenecer a una banda que había cometido una serie de robos en 40 negocios en tres condados de Nueva York: Queens, El Bronx y Brooklyn; y el joven Isaac Rodríguez, residente de Queens, arrestado 46 veces por robar en tiendas en 2021.

“Hay 3,000 delincuentes en las calles de Nueva York que cometen el 90% de los delitos”, denunció en 2022 el empresario John Catsimatidis, multimillonario magnate de los supermercados Gristedes, luego de un robo que dejó a empleados hispanos atados en Manhattan.