Cientos de vuelos cancelados por nevada en Nueva York en plena temporada navideña

Viajeros frustrados se quedaron varados en los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia (NYC) y en el Newark de Nueva Jersey ayer después de que cientos de vuelos fueran cancelados debido a una tormenta de nieve que azotó el área triestal.

Las condiciones invernales causaron un caos en los planes de viaje posteriores a la Navidad y antes del Año Nuevo, una de las épocas más congestionadas en el año, dejando a miles de viajeros varados esperando información sobre la reprogramación de vuelos que los llevarían a casa. La misma situación se presentó para quienes planeaban viajar hacia la región.

El mal tiempo continuará este sábado con nieve y luego cielo nublado hasta el domingo, por lo que se recomienda a los viajeros hacia y desde el área triestatal contactar a su línea aérea antes de trasladarse al aeropuerto.

Más de la mitad de los estados Nueva York y Nueva Jersey fue declarados en estado de emergencia, ya que los meteorólogos advirtieron que algunas partes de la región serían azotadas por casi un pie (30 centímetros) de nieve hasta el sábado por la tarde, resumió New York Post.

La rápida tormenta provocó 158 cancelaciones de vuelos y 204 retrasos en el JFK, las cifras más altas de cualquier aeropuerto estadounidense el viernes, según FlightAware. El Aeropuerto Internacional de Newark, que este año tuvo una racha de retrasos por escasez de controladores aéreos, también reportó 107 cancelaciones, seguido de cerca por el Aeropuerto Internacional LaGuardia con 90 vuelos cancelados.

Due to a further northeast shift of mix precipitation, forecast snowfall totals around NYC and northeast NJ have been lowered. Latest briefing here: https://t.co/610UeEFm73#NYCwx #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/a8RUj3yUcM — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 27, 2025

Se esperaba que la tormenta se intensificase durante la noche, con más de dos pulgadas (cinco centímetros) de nieve cayendo por hora en ocasiones, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Nueva York, que emitió una alerta de tormenta para la ciudad desde las 4 p.m. del viernes hasta la 1 p.m. del sábado. “Esta noche se prevé que llegue más nieve y hielo a la ciudad”, alertó a las 11 p.m. el viernes el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM).

“Los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y tómense tiempo adicional para viajar en transporte público si necesitan desplazarse”, dijo el alcalde Eric Adams. “Manténganse atentos a los cambios en las condiciones y suscríbanse a Notify NYC para recibir actualizaciones de información en tiempo real”.

Para este sábado en NYC se espera una sensación térmica diurna de 26F (-3C) y 16F (-8C) en la noche. Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

We are seeing more snow and ice moving into the city tonight. From 11pm–1am, we will get a mix of snow, sleet, and freezing rain. After 1am, we expect light snow and light freezing drizzle.



Most areas will get 1–3 inches of snow, with some spots getting a little more. A small… — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) December 27, 2025