¿Cuánta nieve dejó la tormenta invernal en Nueva York y el área triestatal?

La tormenta invernal que atravesó el noreste de Estados Unidos dejó la mayor nevada en Nueva York en varios años, aunque con acumulaciones desiguales entre la ciudad y los suburbios. Mientras Manhattan experimentó un impacto menor al previsto, zonas de Long Island, Connecticut y el valle del Hudson quedaron cubiertas por más de 20 centímetros de nieve.

En Central Park, el punto de referencia meteorológico de la ciudad, se registraron entre 10 y 11 centímetros de nieve, la cifra más alta desde enero de 2022, según datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por CBS News y The New York Times.

En los aeropuertos de LaGuardia y JFK, las acumulaciones rondaron también los 10 centímetros. Sin embargo, la historia fue distinta fuera de la ciudad: de acuerdo con CBS News, los suburbios del norte, el este de Long Island y Connecticut superaron ampliamente esos registros.

En partes del condado de Suffolk, como North Patchogue y Babylon, la nieve alcanzó entre 17 y 19 centímetros, con entradas de autos y vehículos completamente cubiertos. Datos recopilados por FOX 5, basados en la Declaración de Información Pública del NWS en Upton, detallan que en el área triestatal se observaron algunos de los totales más altos en Connecticut, donde localidades como Fairfield y Meriden rondaron los 23 centímetros.

En Long Island, Orient y Babylon se acercaron a los 19 centímetros, mientras que en el norte del estado de Nueva York, zonas como Armonk y Peekskill superaron los 15 centímetros. En Nueva Jersey, las cifras fueron más moderadas: según FOX 5 y CBS News, la mayoría de las localidades del norte del estado registraron entre 5 y 10 centímetros, muy por debajo de los escenarios más fuertes que se habían previsto antes del evento.

La tormenta alcanzó su punto más intenso entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, con tasas de nieve que llegaron a 2.5 a 5 centímetros por hora, lo que redujo la visibilidad y complicó los desplazamientos, informó CBS News.

Tanto Nueva York como Nueva Jersey declararon el estado de emergencia como medida preventiva.

Preocupación por el hielo negro

Aunque la nevada terminó, las autoridades advierten que el principal riesgo ahora es el hielo negro.

El NWS emitió alertas por la caída de las temperaturas bajo cero, especialmente en carreteras, puentes y pasos elevados. En respuesta, el Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York desplegó 2,700 trabajadores y estima haber esparcido más de 22 millones de kilos de sal en las calles, según declaraciones recogidas por CBS News.

De acuerdo con The New York Times, la ciudad evitó lo peor debido a una franja de aire más cálido en niveles altos que convirtió parte de la nieve en aguanieve y desplazó el núcleo de la tormenta unos 40 o 50 kilómetros hacia el norte y el este. Eso favoreció mayores acumulaciones en Connecticut y Long Island.

Las autoridades esperan que el ascenso de las temperaturas el domingo y, sobre todo, el lunes —cuando podrían rondar los 10 °C— ayude a derretir rápidamente la nieve acumulada. Aun así, recomiendan precaución mientras persistan las condiciones de congelación.

Sigue leyendo:

• Cientos de vuelos cancelados por nevada en Nueva York en plena temporada navideña

• Alerta de tormenta invernal en el área triestatal post-Navidad

• De 4 a 8 pulgadas de nieve esperan este viernes en Nueva York