Alerta de tormenta invernal en el área triestatal post-Navidad

Una tormenta invernal afectará a la ciudad de Nueva York y a la región triestatal entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, en un momento clave por el elevado movimiento de personas tras las celebraciones de Navidad. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), junto con equipos de Eyewitness News y AccuWeather, advirtió que el sistema podría generar condiciones peligrosas para la circulación en carreteras, aeropuertos y el transporte público.

La alerta de tormenta invernal se extiende sobre la ciudad de Nueva York, amplias zonas de Nueva Jersey y el sur de Connecticut, y permanece vigente desde la tarde del miércoles. El fenómeno llegará poco después de Navidad, coincidiendo con uno de los fines de semana de mayor tránsito festivo del año, cuando miles de residentes y turistas retoman sus actividades habituales o regresan a casa tras reuniones familiares.

De acuerdo con los pronósticos recopilados por ABC 7 Nueva York y The New York Post, el periodo de mayor impacto se concentrará entre las 15:00 horas del viernes y aproximadamente las 10:00 horas del sábado. Durante ese lapso se espera que la nieve caiga de forma sostenida, acompañada en algunos sectores por aguanieve, lo que podría reducir la visibilidad y generar superficies resbaladizas.

Acumulaciones desiguales en la región triestatal

Las previsiones indican acumulaciones generalizadas de entre 3 y 6 pulgadas (7 y 15 cm) de nieve en gran parte de la región. Sin embargo, en zonas puntuales los registros podrían ser mayores. Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather, explicó a The New York Post que áreas como Long Island y el corredor de la carretera interestatal 287 podrían alcanzar hasta 8 pulgadas (20 centímetros) de acumulación.

Según Roys, Manhattan, Queens y Brooklyn se ubicarían dentro del rango menor, mientras que las áreas al norte y al oeste de la ciudad experimentarían nevadas más intensas. Entre ellas se incluyen los condados de Orange, Sullivan, Ulster y Pike, así como el noroeste de Nueva Jersey, donde no se descarta superar las 6 pulgadas (15 cm) de nieve.

Estas diferencias responden a la trayectoria del sistema y a variaciones leves de temperatura que influyen en la forma de la precipitación. En sectores donde el aire sea ligeramente más cálido, la nieve podría mezclarse con aguanieve, alterando los totales finales.

La nieve que caerá en las próximas horas podría no tener la consistencia adecuada para salir a divertirse con ella. (Foto: Adam Gray/AP)

Riesgos para conductores y viajeros

En el centro y sur de Nueva Jersey, especialmente al sur de la autopista I-95, existe una probabilidad significativa de que la nieve se combine con aguanieve. Aunque esta mezcla puede disminuir la cantidad de nieve acumulada, incrementa el riesgo de hielo en la calzada, una de las situaciones más peligrosas para la conducción.

“La probabilidad de entre 3 y 6 pulgadas (7,6 y 15 cm) es bastante clara en la zona”, afirmó Roys, subrayando que los mayores problemas de movilidad se concentrarán desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado. Durante ese periodo, las autoridades recomiendan extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar retrasar viajes no esenciales.

ABC 7 Nueva York informó que agencias estatales y municipales ya preparan equipos de remoción de nieve y aplican tratamientos preventivos en carreteras principales, puentes y autopistas. Aun así, se anticipan demoras, posibles cierres parciales y accidentes menores, especialmente en horas nocturnas.

Nieve poco apta para actividades recreativas

Más allá de los inconvenientes en el tránsito, la tormenta no traerá una nieve ideal para actividades infantiles. Roys explicó que la textura prevista será esponjosa y húmeda, lo que dificulta la construcción de muñecos de nieve o la realización de juegos al aire libre.

La posible transición a aguanieve en zonas al sur y al oeste de la ciudad añade incertidumbre sobre la distribución exacta de las áreas con mayores acumulaciones, por lo que los expertos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico.

Qué pasará después de la tormenta invernal

Tras el paso de la tormenta, las temperaturas se mantendrán cerca del punto de congelación durante el sábado, lo que dificultará el deshielo y prolongará las condiciones resbaladizas en calles y aceras. Para el domingo, se espera un leve ascenso térmico, con máximas cercanas a los 39°F (4°C) y la posibilidad de lluvias ligeras.

Sin embargo, tanto ABC 7 Nueva York como The New York Post advierten que este alivio será temporal. A comienzos de 2026, una nueva ola de frío intenso podría avanzar sobre la región, renovando la amenaza invernal y marcando un inicio de año con temperaturas bajas y nuevos desafíos climáticos.

Ante este panorama, las autoridades insisten en la importancia de planificar con anticipación, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y priorizar la seguridad durante los desplazamientos en uno de los fines de semana más transitados del invierno en Nueva York.

