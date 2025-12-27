Jeff McNeil se despide de los fans de los Mets: “Siempre serán parte de mi historia” [Video]

Los New York Mets se deshicieron del segunda base Jeff McNeil, por el derecho cubano de ligas menores Yordan Rodríguez, en un acuerdo que dejó al lanzador David Peterson como el pelotero con más tiempo en el equipo.

New York enviará hasta $7,75 millones de dólares a los Athletics para compensar parte de los $17,75 millones de dólares restantes en el contrato de $50 millones de dólares por cuatro años de McNeil.

McNeil quien pasó toda su carrera con los Mets publicó una carta de despedida a todos los fanáticos y organización de New York.

“New York siempre será parte de mi historia. La organización de los Mets es todo lo que he conocido desde que me reclutaron en 2013, y ha sido una trayectoria increíble. Estoy increíblemente agradecido por cada momento, cada lección y cada recuerdo del camino.

Estoy especialmente agradecido con la afición que nos dio la bienvenida a mí y a mi familia e hizo que Nueva York se sintiera como mi hogar durante tanto tiempo. Gracias a Steve y Alex Cohen, al cuerpo técnico y a mis compañeros de equipo, quienes hicieron de este viaje algo tan significativo. 🍎🗽

Con tanta gratitud, es hora de pasar página y abrazar el siguiente capítulo en verde y oro. 💚💛”, publicó el jugador en sus redes.

Otras salidas claves de Mets

McNeil sigue las salidas de Pete Alonso, Brandon Nimmo y Edwin Díaz, de los Mets, que no lograron llegar a los playoffs este año a pesar de tener la segunda nómina más alta, solo detrás de los campeones de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers.

McNeil, quien cumplirá 34 años en abril, debutó con los Mets y ganó el título de bateo de la Liga Nacional con un promedio de .326 en 2022, cuando fue seleccionado para su segundo equipo All-Star. Bateó para .243 con 12 jonrones y 54 carreras impulsadas en 122 juegos este año, cuando hizo su debut de temporada el 25 de abril después de recuperarse de una distensión en el oblicuo derecho.

Tiene un salario de $15,75 millones el próximo año como parte de un acuerdo que incluye una opción de equipo de $15,75 millones para 2027 con una cláusula de rescisión de $2 millones. Los Mets enviarán a los A’s $5,75 millones con otro pago de $2 millones incluido condicionalmente si se rechaza la opción de McNeil.

