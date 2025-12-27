Majo Aguilar aclara su situación sentimental tras su separación de Gil Cerezo

La carrera de Majo Aguilar atraviesa un momento de profundas transformaciones, tanto a nivel personal como profesional. Su reciente paso por escenarios y conciertos ha sido una oportunidad para reconectar con su público, compartir su talento y fortalecer su confianza en sí misma.

Sin embargo, su vida amorosa sigue siendo tema de interés entre sus seguidores y medios, lo que ha generado especulaciones sobre un posible nuevo romance. Aunque ha preferido mantener cierta discreción, Majo no dudó en hablar sobre su estado emocional y las lecciones que ha aprendido en este tiempo de cambio.

Tras un encuentro con los medios de comunicación, compartió que aún está abierta al amor y que en cada rincón de su vida encuentra motivos para sentirse agradecida: “Mi corazón siempre está lleno de amor. En todos lados veo el amor, en las plantas, en las flores, en la música”, comentó, mostrando una visión positiva y esperanzadora sobre sus sentimientos.

La cantante mostró una madurez admirable, dejando en evidencia que prefiere enfocarse en su proceso de crecimiento personal. La fortaleza que ha demostrado en estos meses demuestra que, aunque la vida puede sorprender con cambios, siempre queda espacio para nuevas ilusiones y aprendizajes.

La artista continúa trabajando en su música y en nuevos proyectos artísticos, con la vista puesta en el futuro. La sencillez y honestidad con las que ha compartido su experiencia inspiran a muchos jóvenes que enfrentan momentos similares. La historia de amor y superación de Majo Aguilar sigue siendo un ejemplo de que, a veces, lo más importante es escuchar nuestro corazón y seguir adelante sin miedo a lo desconocido.

Respecto a su ruptura con Gil Cerezo, la cantante dejó en claro que la experiencia fue algo bonito y respetuoso: “Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo”, afirmó. La relación, que duró varios años, concluyó en buenos términos y Majo resaltó que aún guarda un gran cariño hacia su expareja, a quien admira y quiere mucho.

