Emiliano Aguilar defiende a Majo Aguilar tras rumores de rehabilitación

Majo Aguilar, en los últimos días, ha estado protagonizando los principales titulares del mundo del entretenimiento por presuntamente haber estado en rehabilitación por consumo de sustancias estupefacientes; sin embargo, ahora su primo Emiliano Aguilar fue entrevistado en el programa “De Primera Mano” y negó que la cantante consuma drog*s.

Durante la conversación, aseguró que él conoce muy bien a la cantante y no la ve consumiendo nada, por lo que considera que es una persona sana y desconoce la razón por la cual comenzaron a decir que ella tuvo que ser atendida en un centro de rehabilitación para poder dejar eso a un lado: “No, están mal. Yo conozco a mi prima… yo fumo mota, ella no, ella es antidrog*s, macizo“.

El hijo de Pepe Aguilar aseguró que, en una oportunidad, él le ofreció a ella consumir, y de inmediato su prima se negó a recibirle drog*s; por ello, desconoce el motivo por el cual ahora ella se ve afectada por estos rumores sin razón aparente, que han buscado, en los últimos días, manchar su imagen, siendo ella una de las menos polémicas de la Dinastía.

“Es más, me va a regañar por esto, pero no me importa. Yo una vez estaba fum*ndo m*ta y le dije: ‘¿Quieres?’, y me dijo: ‘No, no, no’. Ella no fuma, por eso se me hace bien raro que hayan dicho eso”, explicó.

El reportero Gabo Cuevas fue quien mencionó que la cantante, aparentemente, tendría este tipo de vicios, y la fuente que se lo habría contado, aparentemente, fue alguien que según estuvo con ella durante ese proceso. Aunque hasta la fecha, ella no ha salido a desmentir estos rumores: “Me contaron que Majo es una persona que se rehabilitó y me lo dijo una persona que la ayudó“.

El reportero de la fuente de entretenimiento, mencionó la causa por la cual, aparentemente, su tío, quien es el padre de Ángela, Emiliano y Leonardo Aguilar, no se llevaría bien con Majo: “La razón por la que Pepe no empatizaba tanto era porque cuando Majo tuvo la relación con Gil Cerezo, en uno de los tantos momentos de fiesta, estaba en un restaurante bar muy exclusivo y tuvieron que llamar a una ambulancia porque se desvaneció de algo que había consumido“, dijo.

