Maribel Guardia contó cómo celebró la Navidad tras la pérdida de Julián Figueroa

Maribel Guardia, reconocida actriz y cantante, compartió sus sentimientos y reflexiones en el programa ‘Montse & Joe’, donde abordó el difícil proceso de sobrellevar la pérdida de su hijo Julián Figueroa. A pesar del profundo dolor que aún experimenta, ha aprendido a enfocarse en la celebración de la vida y en encontrar esperanza en los momentos difíciles en medio del duelo.

“Estoy en una actitud de que la vida hay que celebrarla porque no debes dejarte vencer por las cosas, por los momentos difíciles. Al contrario, hay que darle gracias a Dios, por la vida que tienes, la sangre que corre por tus venas, la actitud; mientras haya vida, hay esperanza. Ya saben que perdí a mi hijo, pero doy gracias a Dios porque me lo dio”, expresó con sinceridad.

A pesar del dolor, Guardia mantiene viva la memoria de Julián, quien falleció en abril de 2023. La actriz ha compartido en distintas ocasiones cómo su hijo sigue presente en su corazón y en su día a día. La forma en que honra su memoria, con palabras llenas de amor y gratitud, demuestra su fortaleza y su compromiso por seguir adelante, sin olvidar lo que significó su hijo en su vida.

Maribel ha expresado su visión de la vida y la esperanza en momentos de adversidad. En un post en Instagram, escribió: “Ser, simplemente ser. Nacer y renacer una y otra vez, día tras día, con esperanza y con fe… Ser felices en tiempos, horas y minutos. Abrazar, besar y amar el ser. Que todo se nos vuelva sonrisa al rememorar eso que fuimos y nos vistió de ilusión y de luces para ser. La alegría nos permitirá creer y crear un luminoso 2026. Siempre luz, siempre amor. FELICIDADES”.

La actriz también compartió un mensaje navideño que expresa su visión de la Navidad más allá de los regalos materiales: “El mejor regalo de Navidad no viene en el árbol, es estar sentada junto a ellos. Feliz Navidad para todos. Que el nacimiento del niñito Jesús llene sus corazones y sus hogares de esperanza y alegría. Los amo”.

Para Guardia, el verdadero significado de estas fechas radica en la unión, en la esperanza y en el amor. A pesar de la tristeza que todavía acompaña su vida, Maribel continúa enfrentando la pérdida de Julián con una actitud positiva y llena de fe. La forma en que celebra la Navidad desde su dolor muestra una enorme capacidad de resiliencia y un compromiso por mantener viva la esperanza.

