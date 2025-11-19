Imelda Tuñón revela “recuerdo traumático” de su hijo tras su situación con Maribel Guardia

Imelda Tuñón y Maribel Guardia no están cerca de arreglar su situación legal después de que la actriz demandara a la madre de su nieto José Julián por considerar que no estaba en condiciones de cuidarlo. Sin embargo, la exnuera de la costarricense compartió a TVyNovelas un momento “recuerdo traumático” que habría marcado al pequeño.

“Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo, yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando. Llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío… Él no sabía dónde estaba, se lo llevaron para hacerle unas preguntas y ya no lo volví a ver hasta que le grité, porque yo lo estaba buscando, y lloró… Entonces, él trae ese recuerdo traumático. Fue un día horrible para él, es algo que no se le hace a ningún niño y yo nunca le voy a perdonar eso a Maribel”, dijo.

Fue más de un mes en el que Imelda no pudo ver ni saber nada de su pequeño de 8 años, dado que se lo quitaron y se lo entregaron a Maribel. Cuando volvieron a estar juntos, José Julián le preguntó a su mamá la razón por la cual lo habría dejado abandonado, pero ella le dejó claro que las cosas no eran así, ya que a esa edad no entiende mucho de lo que ocurre.

“Él no tenía idea de nada, y yo le expliqué que todos los días le había mandado mensajes, en los que le pedía llorando (a Maribel) que me dejara verlo… y no me contestó un solo mensaje. Y eso lo sabe el niño”, mencionó.

Tuñón, durante la entrevista, explicó que tras todo lo que Guardia ha hecho que el niño atraviese, no tuvo otra salida que denunciarla, ya que ella vio la situación como “violencia familiar”, no solamente en su contra sino también con el pequeño. Además, añadió que jamás le ha dicho a su hijo la manera en como debe expresarse de su abuela, ya que lo que dice es por la experiencia que tuvo.

“Todo ese maltrato psicológico ya lo demandé, ella (Maribel) está demandada por violencia familiar en mi contra y en contra de mi menor hijo. Obviamente, el niño sí trae ese sentimiento de ‘esta mujer me hizo esto’. Y yo no le dije nada, en absoluto, más que eso, que sí le escribí”, explicó.

