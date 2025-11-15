Imelda Tuñón tomará acciones legales por audio de su hijo contra Maribel Guardia

Imelda Tuñón, a través de sus historias de la red social Instagram, compartió un comunicado para manifestar que tomará medidas legales en contra de aquella persona que difundió un audio de su hijo, José Julián, donde él dice cosas fuertes sobre Maribel Guardia, razón por la cual se siente indignada por todo lo que esto ha traído a su familia.

“Con mucho respeto a los medios de comunicación: Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el material de audio donde se escucha la voz de mi hijo, así como en contra de los medios que lo comparten, puesto que en este momento se encuentra protegido legalmente y, al ser menor de edad, no se puede hacer absolutamente ningún uso de material que pueda afectar su integridad y, con esto, a todas las partes involucradas en un asunto legal delicado”, explicó.

En el audio se escucha a la exnuera de Maribel haciéndole algunas preguntas a su hijo: “¿Quién te da de comer? ¿Quién te cuida? ¿Quién te ama con toda su alma? ¿Quieres volver a ver a Mimi?”, y el nieto de la actriz le respondió: “No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel. No lo creo, no creo que tenga corazón“.

En días anteriores, la actriz se pronunció públicamente sobre estos audios que se han filtrado a través de diversos medios de comunicación y dijo que el niño, aparentemente, por la situación que tiene, podría estar siendo manejado por algún adulto: “Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado que no les puedo contar, pero ya se notan cosas en el niño. Está alienado y no me voy a dejar manipular“.

Guardia y Tuñón vienen enfrentando una situación legal compleja desde que inició el año, y las cosas, para la fecha, se han tornado cada vez mucho peor, dado que siempre surgen aspectos que perjudican a algunas de las partes involucradas, ya sea por la herencia o por las declaraciones que ellas ofrezcan a los medios de comunicación.

La costarricense mencionó que es una situación bastante compleja para ella y no puede evitar que sea algo que emocionalmente le afecte, dado que cada vez está más lejos de poder encontrarse con su nieto: “He hablado demasiado y a ustedes se les va la mano conmigo. Pero hay un límite. Yo tengo un corazón y esto me duele“.

