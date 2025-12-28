Christian Pulisic niega amorío con la actriz Sydney Sweeney

El futbolista estadounidense Christian Pulisic salió al paso de las especulaciones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Sydney Sweeney, protagonista de la serie Euphoria.

El jugador del AC Milan aclaró que no existe ningún tipo de relación entre ambos. Fue a través de Instagram el medio por el cual el delantero acabó con las especulaciones.

Una publicación conjunta entre Polymaketfc y Motivanting Sports detallaba las estadísticas individuales del atacante con el AC Milan. Al final, hacía mención de su supuesto romance con Sweeney.

No obstante, en ese mismo post, Pulisic comentó desde su cuenta oficial de Instagram desmintiendo por completo esa información. “Noticias falsas, chicos. Dejemos de hacer rumores tontos”, escribió.

Ver post AQUÍ

Posteriormente, Pulisic utilizó las stories de su cuenta en Instagram para subir una foto suya con la playera del AC Milan y un mensaje donde pedía no especular sobre si vida privada.

“Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes porque puede afectar la vida de las personas”, escribió.

Pulisic on Instagram pic.twitter.com/ukP0vIB8L2 — Milan Eye (@MilanEye) December 28, 2025

En los últimos días, distintos portales y cuentas en redes sociales difundieron versiones que sugerían un supuesto romance entre Pulisic y Sweeney. Ante la creciente atención mediática, el delantero decidió pronunciarse para cortar de raíz los rumores.

Pulisic, sostiene una relación con la golfista Alexa Melton desde el verano de 2024. La pareja se ha vuelto oficial de Instagram y aparecen regularmente en publicaciones de sus redes sociales.

Tras su desmentido el pasado sábado, Pulisic salió como titular este domingo con el AC Milan para el duelo contra el Verona, a quien derrotaron 3-0 en la Seria A de Italia.

Pulisic anotó el primero al 45+1. Un tiro de esquina ejecutado por Luka Modrić fue cabeceado por Adrien Rabiot.

El remate del francés salió con dirección al segundo poste y fue rematado de primera por el estadounidense. Con ese tanto, Pulisic alcanzó los 10 tantos en los últimos 11 partidos.

CHRISTIAN PULISIC DOES IT AGAIN 🇺🇸



Captain America is now tied with Lautaro Martinez for the Golden Boot race in Serie A 🦅pic.twitter.com/WyKyHh4RHf — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 28, 2025

Sigue leyendo:

· Christian Pulisic rechazó tentadora oferta del Al Nassr para jugar con Cristiano Ronaldo

· Sydney Sweeney sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de la película ‘Christy’

· Elon Musk hizo un inapropiado comentario sobre el cuerpo de Sydney Sweeney