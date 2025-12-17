Elon Musk hizo un inapropiado comentario sobre el cuerpo de Sydney Sweeney

El magnate tecnológico Elon Musk protagoniza una nueva controversia luego del inapropiado comentario que hizo sobre el cuerpo de la actriz Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney asistió al estreno en Los Ángeles de su nueva película, The Housemaid, que protagoniza con Amanda Seyfried. La estrella de ‘Euphoria’ posó en la alfombra roja luciendo un elegante vestido blanco con un escote en V en la zona del pecho.

Musk, dueño de X y Tesla, recurrió a su propia red social para responder a una publicación sobre la aparición de Sweeney en la alfombra roja. En el post Musk compartió un par de fotos de dos mujeres de pechos grandes y otra imagen de una persona con dolor de espalda. “No puede ser fácil”, tuiteó Musk en referencia a los senos de la actriz.m

Esta broma causó molestia ya que algunos usuarios de la mencionada plataforma consideraron el chiste de Musk como inapropiado y ofensivo.

Sydney Sweeney posó en la alfombra roja del estreno de su película ‘The Housemaid’ en Los Ángeles. Crédito: Jordan Strauss | AP

Sydney Sweeney ha tenido que lidiar con los constantes comentarios sobre su cuerpo desde que alcanzó la fama con su papel de ‘Casey’ en ‘Euphoria’, la exitosa serie de HBO.

La propia actriz abordó los rumores sobre si se hizo cirugías estéticas durante el episodio del jueves 11 de diciembre de Lie Detector Test de Vanity Fair. Su compañera de elenco en The Housemaid, Amanda Seyfried, le preguntó directamente si se hizo una cirugía de aumento de senos. “No, nunca me he hecho nada en ningún lado”, respondió Sweeney entre risas.

A pesar de su exitosa carrera, Sweeney ha sido considerada como un “símbolo sexual”. La actriz habló sobre este tema durante una entrevista con Variety a finales de octubre mientras promocionaba su película ‘Christy’.

“Cuando la gente piensa: ‘Ah, ella es un símbolo sexual’, o ‘Está explotando eso’, digo: ‘No, simplemente me siento bien y lo hago por mí misma, me siento fuerte’“, dijo la actriz. “Y espero poder inspirar a otras mujeres a sentirse seguras, a mostrar lo que tienen y sentirse bien, porque no deberías tener que disculparte o esconderte en ningún lugar”, dijo.

