Sydney Sweeney sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de la película ‘Christy’

La actriz Sydney Sweeney confesó que sufrió daños físicos durante el rodaje de la película ‘Christy’, la historia de la legendaria boxeadora Christy Martin.

En una reciente conversación con Ethan Hawke para Actors on Actors de Variety y CNN, Sweeney reveló que todo era tan real en el set de grabación que sufrió una conmoción cerebral producto de un golpe.

En la charla, Hawke recordó cuando intentó practicar boxeo pero se arrepintió de la idea después de su primera pelea en donde, según su relato, lo golpearon muy fuerte. “Te fue mejor que a mí”, le dijo el actor.

La estrella de ‘Euphoria’ respondió: “Pero tuve una conmoción cerebral”.

Según explicó Sydney Sweeney, para hacer más real la historia tomaron como referencia las grabaciones de las verdaderas peleas de Christy Martin y las recrearon para la película.

!Estaba orgullosa. Me encantaron las secuencias de lucha. De hecho, tomamos todas las peleas de la vida real de Christy. Cada pelea que se ve en la película era exactamente la misma combinación que ella tenía. Les dije a todas las dobles: “Quiero que me golpeen”. Y se abalanzaron para que las golpeara. Simplemente nos atacábamos. Hubo narices sangrando. Fue real”, dijo.

Para Sydney Sweeney interpretar a Christy Martin ha sido uno de los papeles más importantes de su carrera. Incluso confiesa que despedirse de su personaje después de la grabación le dejó una sensación agridulce.

“Fue un vacío agridulce. Estás tan orgulloso del trabajo que hiciste. Es un papel de ensueño. Acabas de experimentar seis meses de todo lo que siempre has deseado. Luego, todo el mundo te da abrazos, besos y tienes que despedirte de ello para siempre. Recuerdo estar frente al espejo —aún con el peso— y pensar: “Nunca volveré a hacer algo así”. Me puso muy triste. No sé si ya he asimilado el final, porque todavía estamos en prensa. Veo la película todo el tiempo. Estoy con Christy [en la vida real] todo el tiempo”, dijo en la conversación.

‘Christy’ narra la vida de la boxeadora Christy Martin, quien fue una leyenda del boxeo pero al mismo tiempo fue víctima de una difícil situación de violencia de género. Sin embargo, la cinta no tuvo el éxito esperado en taquilla ya que solo recaudó $1.3 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos y $2 millones de dólares a nivel global.

