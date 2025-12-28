Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey: un muerto y un herido de gravedad

Una colisión aérea entre dos helicópteros sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton, en el sur de Nueva Jersey, dejó una persona fallecida y otra gravemente herida la mañana del domingo, informaron autoridades federales. Así lo reportó The Associated Press.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, explicó que los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 11:25 de la mañana, tras recibir el aviso de un accidente de aviación.

A su llegada, policías y bomberos encontraron uno de los helicópteros envuelto en llamas, que lograron extinguir poco después.

Según la Administración Federal de Aviación, el siniestro fue una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.

En cada aeronave viajaba únicamente el piloto.

Una persona murió y otra resultó gravemente herida después de que dos helicópteros se estrellaran en el sur de Nueva Jersey, Estados Unidos, este domingo, confirmaron autoridades locales. https://t.co/XahLcHIJ5j



Video: NEWSOURCE pic.twitter.com/UjEjXZ2FEG — NMás (@nmas) December 28, 2025

Como consecuencia del impacto, uno de ellos murió en el lugar y el otro fue trasladado a un hospital cercano con lesiones de gravedad.

Imágenes difundidas desde la escena muestran a una de las aeronaves precipitándose rápidamente hacia el suelo tras el choque, lo que sugiere la violencia del impacto.

Hammonton es una localidad de unos 15,000 habitantes situada en el condado de Atlantic, a unos 56 kilómetros al sureste de Filadelfia. El municipio es conocido por su tradición agrícola y su cercanía con Pine Barrens, una extensa zona boscosa que se extiende por más de 405,000 hectáreas, recordó AP.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrieron una investigación para determinar las causas de la colisión, confirmó Friel.

🚨#BREAKING: Two helicopters reportedly collided mid-air in #Hammonton | #NewJersey.



Initial reports mention flames and thick smoke at the crash site as emergency crews respond.



Avoid the area if nearby.



There are no confirmed details yet on injuries/occupants. pic.twitter.com/C8XaQlazeb — Moon (@MoonCallXBT) December 28, 2025

