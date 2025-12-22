Sujeto de NJ mata a hispano con arco y flecha, se atrinchera en casa en llamas mientras se enfrenta con la policía

Un sujeto con aparentes problemas de salud mental presuntamente le quitó la vida a un hombre con arco y flecha el sábado, posiblemente se atrincheró dentro de una casa de Nueva Jersey que se incendió en medio de un largo enfrentamiento policial, de acuerdo con las autoridades.

El caos empezó el sábado en la noche, cuando los agentes de Kearny respondieron a un informe de un hombre herido en una intersección y que “parecía haber sido golpeado por un objeto puntiagudo y murió como resultado de sus heridas”, explicó la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson al New York Times.

La víctima fue identificada por uno de sus familiares como Pablo Criollo, confirmando que fue asesinado con arco y flecha.

Las autoridades identificaron rápidamente a una persona de interés tras el asesinato, pero el individuo armado se había atrincherado dentro de una casa de dos pisos en Kearny Avenue, indicaron los fiscales.

Los vecinos de las cercanías tuvieron que refugiarse en sus casas cuando se apersonó un equipo SWAT regional y empezó las negociaciones con el sospechoso, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, señalaron los agentes.

NJ maniac allegedly kills man with bow and arrow, then barricades himself in home that erupts in flames during police stand-off https://t.co/8Uq5LQvKz0 pic.twitter.com/BWCEqUV5FS — New York Post (@nypost) December 22, 2025

Las negociaciones siguieron por toda la noche hasta la madrugada del día siguiente, cuando cerca de las 5:00 de la madrugada, se produjo un incendio en la casa donde se había escondido el sujeto.

Los residentes se vieron obligados a evacuar de sus hogares antes de que las llamas se extinguieran el domingo en la tarde, manifestaron los funcionarios.

A la 1:00 de la tarde, el supuesto asesino salió de la casa armado con cuchillos y vestido con un pañuelo rojo, una chaqueta negra y cubierto de hollín, informó WABC.

KEARNY UPDATE: Person of interest in death of man in Kearny barricaded himself inside home and eventually set it on fire, prosecutors say. https://t.co/KCkIlqjFpO#News12NJ #BreakingNews pic.twitter.com/B2V0DS0eP7 — News12NJ (@News12NJ) December 21, 2025

Al final del caótico enfrentamiento, los agentes y los funcionarios del equipo SWAT lo esposaron y lo pusieron bajo custodia.

Se espera que el sospechoso, que no ha sido identificado públicamente, sea acusado este lunes, señaló la fiscalía.

Las razones que rodearon la muerte de Criollo, o el motivo de su asesinato, no se han aclarado hasta el momento.

“Es un mundo loco. ¿Un arco y una flecha? ¿Quién sabe cómo piensa la gente?”, declaró Walter Spiess, de 73 años, al Times. “Al menos lo atraparon”.

