Murió a los 28 años el exfutbolista mexicano Óscar Montiel

El luto se ha posado sobre el fútbol mexicano. El exfutbolista mexicano Óscar Montiel, canterano del Puebla y de Lobos BUAP, falleció a los 28 años el pasado 25 de diciembre.

La información sobre su muerte fue reportada por medios como Milenio y TV Azteca gracias a fuentes cercanas al entorno y la familia del exjugador.

¡Descanse en paz! 🕊️ Muere Óscar Montiel, ex futbolista de Lobos BUAP y Puebla, por causas naturales, tenía solo 28 años 😢💔 https://t.co/lTAzEliBWp pic.twitter.com/Newnw6FsBA — La Afición (@laaficion) December 28, 2025

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, aunque los primeros reportes hablan de causas naturales.

Montiel fue mediocampista. Nació en Puebla el 2 de julio de 1996. Se formó en las fuerzas básicas del Club Puebla, jugando en la Liga de Futbol San Mateo con el jersey 133.

Posteriormente, participó en el torneo de fuerzas básicas en la categoría Sub 15. Montiel disputó seis encuentros en los que anotó tres goles.

Tras esto, se marchó a las filas de Lobos BUAP y jugó ahí entre 2013 y 2018, jugando en torneos de tercera división, segunda y Liga Premier.

En tercera división logró ser una figura clave para su equipo, acumulando un total de 51 partidos disputados y ocho goles en tres temporadas. En segunda disputó 44 partidos, del Apertura 2014 al Apertura 2017.



