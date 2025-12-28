Freddie Freeman perdió dinero con la venta de su casa en Studio City

El beisbolista Freddie Freeman acaba de vender la casa en Studio City, California, que pertenece desde hace un par de años. Se dice que la venta de la propiedad se cerró por $6.45 millones de dólares, una cifra inferior a lo que él pagó por el sitio originalmente.,

La venta de esta propiedad se da un año después de que entrar al mercado por primera vez. Freeman esperaba recibir $8.9 millones de dólares cuando la puso en venta en verano del 2024, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando.

Hay que resaltar que el jugador de beisbol compró la casa en 2023 por $7.8 millones de dólares y dicha casa se terminó de construir apenas en 2022, por lo que la estrenó.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe la propiedad como una “obra maestra de nueva construcción, combina a la perfección la brillantez arquitectónica con la belleza natural”.

La casa principal tiene una extensión de 5,035 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, el listado dice que “cuenta con espacios cuidadosamente diseñados con suelos de piedra caliza lijada, vigas revestidas de roble e iluminación Apparatus Studio. La sala de estar, el comedor y la cocina están enmarcados por amplias puertas de acero Euroline, mientras que una cocina de preparación totalmente equipada permite grandes reuniones”.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes.

Al exterior hay áreas verdes, terraza y espacio suficiente para disfrutar al aire libre como familiares o amigos.

