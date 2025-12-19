Piden $6 millones de dólares por antigua casa de Gillian Anderson

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Notting Hill, California, que perteneció al actor Gillian Anderson y que en los últimos años ha servido como estudio de grabación para estrellas pop.

La propiedad está disponible por $6 millones de dólares y en el listado, disponible en la página web de Strutt & Parker, se describe como una “vibrante casa lateral combina con estilo el encanto de época con la modernidad, con una escalera de caracol de fibra de vidrio pintada en tonos caleidoscópicos, diseñada por AB Rogers”.

No se ha informado con exactitud durante cuántos años perteneció a Anderson, lo que sí se resalta es que por su estudio de grabación han pasado estrellas como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Charlie XCX, Skrillex y Stormzy.

La casa tiene una extensión de 3,500 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y oras comodidades.

“Originalmente diseñada por Carolin Larsberg, esta singular casa cuenta con un excepcional espacio de entretenimiento diáfano que se beneficia de abundante luz natural gracias a diez grandes ventanales de guillotina solo en la primera planta”, dice también en el listado.

En el sitio resalta un tobogán que conecta la primera y la segunda planta.

El agente de bienes raíces Miles Meacock dijo a ‘Mansion Global’: “Si estas paredes hablaran, seguro que contarían mil historias. Me da miedo pensar qué pasó aquí, pero estoy seguro de que no fue una simple taza de té y un trozo de pastel”.

La historia de la residencia, su estilo y el barrio en el que está ubicado hace que su agente tenga en mente un tipo de comprador en específico. “Es un barrio bohemio, a diferencia de Kensington, que suele atraer a los financieros. Aquí se reúnen artistas, músicos, directores y emprendedores”.

