Kylie Jenner pide $48 millones de dólares por una propiedad en California

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Holmby Hills, California, que ha pertenecido durante los últimos cinco años a Kylie Jenner. La propiedad está disponible en el mercado por $48 millones de dólares.

La decisión de vender esta residencia la toma poco después de haber terminado de construir su casa en Hidden Hills, la zona preferida por el clan Kardashian-Jenner.

Se tiene que destacar que la socialité y empresaria compró esta propiedad y el terreno donde construyó desde cero en 2020. La casa que ahora está en venta le costó $36.5 millones de dólares, por lo que espera recibir una ganancia de $10 millones de dólares.

Mientras construía su residencia en Hidden Hills, la menor de la familia vivió en esta casa que data del 2019.

En el listado, disponible en la página web de Compas, se dice que esta es “una fortaleza moderna diseñada para quienes buscan la máxima privacidad. Su llegada crea un ambiente de exclusividad impenetrable”.

La casa principal tiene una extensión de 15,350 pies cuadrados distribuidos en una sola planta con siete dormitorios, 14 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La agente encarga de la venta también destaca que en esta propiedad “la tranquilidad es primordial, garantizada por una caseta de vigilancia con cocina y baño completos. La hospitalidad es sencilla, con cocina de chef, bar completo, cabañas junto a la piscina y gimnasio”.

Adicional a la casa principal hay dos apartamentos para huéspedes equipados con todo lo necesario.

Al exterior, hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

