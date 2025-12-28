Gobierno de Portugal pide a sus ciudadanos imitar “la mentalidad de Cristiano Ronaldo”

La influencia y trascendencia de Cristiano Ronaldo es tan enorme que escala a lo político. El pasado jueves 25 de diciembre, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, pidió a los ciudadanos imitar “la mentalidad de Cristiano Ronaldo”.

Montenegro hizo esta particular recomendación para que los portugueses busquen ser más eficientes y productivos a la hora de impulsar la economía del país.

El discurso del primer ministro se volvió viral en las diferentes redes sociales. Sus palabras se dieron durante el tradicional discurso de Navidad.

“Nos encontramos en un momento histórico en el que debemos desprendernos de la mentalidad de dejar pasar las cosas y tenemos que adquirir y trabajar la mentalidad de superación, la mentalidad de ir más allá y afirmarnos a través de la excelencia, la mentalidad de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, (…) la mentalidad Cristiano Ronaldo”, dijo.

“Quiero decir que mi opción y la del Gobierno es claramente la segunda”, recalcó el primer ministro, quien consideró que los portugueses “tienen talento y deberían dar lo mejor de sí mismos”, apuntó.

Bajo la óptica de Montenegro, Portugal debe abandonar la actitud de “dejar pasar las cosas” y adoptar una mentalidad de superación y excelencia, igual que Cristiano Ronaldo, conocido por su obsesión por mejorar.

En otra parte de su mensaje, Montenegro insistió en que Portugal debe “jugar para ganar”, una referencia directa al enfoque competitivo de Cristiano Ronaldo.

Montenegro afirmó que Portugal tiene “todo para elevar el nivel y fijar nuevas ambiciones” y que la mentalidad CR7 es un modelo para impulsar eficiencia y productividad en la economía.



