Irán afirma que el país libra una “guerra total” contra EE.UU., Israel y Europa

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país libra una “guerra total” contra Estados Unidos, Israel y Europa, a quienes acusó de intentar asfixiar a Teherán en múltiples frentes para impedir su supervivencia política, económica y estratégica.

En una entrevista publicada este sábado en la página web del líder supremo, Ali Jameneí, el mandatario afirmó que la presión actual supera incluso la vivida durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980.

A diferencia de aquel conflicto, sostuvo, el escenario actual no se limita a ataques militares, sino que abarca ámbitos económicos, políticos, culturales y de seguridad.

“Ahora nos están cercando por todos los frentes, nos ponen bajo presión y nos crean problemas económicos, culturales, políticos y de seguridad”, declaró Pezeshkian, al describir lo que considera una ofensiva coordinada de Occidente y de Israel contra la República Islámica.

En su mensaje, el presidente iraní insistió en que la presión combinada de sanciones, ataques militares y aislamiento internacional forma parte de una estrategia destinada a doblegar al país.

Pese a ello, sostuvo que Irán seguirá resistiendo lo que describió como un intento deliberado de impedir que la República Islámica “se mantenga en pie”.

El presidente iraní vinculó esa “guerra total” con el endurecimiento de las sanciones internacionales, especialmente las relacionadas con el programa nuclear de Teherán.

Según explicó, estas medidas han tenido un impacto severo en la economía del país, que atraviesa una inflación interanual del 42 % y una sostenida devaluación de su moneda.

Desde la reactivación de sanciones internacionales a finales de septiembre, impulsada por Alemania, Francia y el Reino Unido, el rial iraní ha perdido más de una cuarta parte de su valor, con una caída del 24,43 %, de acuerdo con datos citados por las autoridades.

Escalada del conflicto

Las declaraciones de Pezeshkian se producen tras meses de fuerte escalada militar en la región. En junio, Irán y Israel protagonizaron una guerra de 12 días, durante la cual fuerzas israelíes bombardearon instalaciones nucleares, militares y civiles iraníes.

Esos ataques dejaron más de 1,000 muertos, entre ellos decenas de altos mandos militares y científicos vinculados al programa nuclear.

Irán respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, ofensivas que causaron la muerte de unas 30 personas, según los balances oficiales. En medio del conflicto, Estados Unidos intervino directamente con ataques contra las tres principales plantas nucleares iraníes.

El enfrentamiento armado tuvo consecuencias inmediatas en el plano diplomático. Las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington quedaron suspendidas, y el liderazgo iraní se niega a retomarlas bajo las condiciones actuales.

Según Pezeshkian, las exigencias estadounidenses son inaceptables y buscan debilitar estructuralmente al país.

Washington reclama a Irán el cese del enriquecimiento de uranio, restricciones al alcance de su programa de misiles y el fin del apoyo a grupos armados aliados en la región, como Hizbulá en Líbano y Hamás en los territorios palestinos. Teherán considera estas demandas una imposición que vulnera su soberanía.

Con información de EFE.

