Israel acusa a Hamás de violar tregua y advierte que “responderá en consecuencia”

El Gobierno de Israel acusó formalmente este miércoles al grupo terrorista Hamás de quebrar los términos del alto el fuego vigente, denuncia que se produce tras la detonación de un explosivo en el sur de la Franja de Gaza, incidente que dejó un militar herido y eleva la tensión sobre el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, el los ataques ocurrieron durante una incursión en Rafah. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un artefacto explosivo impactó contra un vehículo blindado mientras realizaban tareas de limpieza de infraestructuras, dejando un oficial de combate resultó con heridas leves y fue trasladado a un centro médico.

“La continua negativa pública (de Hamás) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel”, señaló Netanyahu, quien advirtió que “Israel responderá en consecuencia”.

Condiciones del pacto y fases de la tregua

El marco del acuerdo actual, promovido por Estados Unidos y países mediadores, se encuentra en una etapa de transición. La primera fase, iniciada el 10 de octubre, establecía el fin de los combates, el intercambio de prisioneros y la entrada de asistencia humanitaria.

Israel sostiene que la validez de la tregua depende de que Hamás cumpla con tres puntos clave, que son abandonar el poder en Gaza, eliminar su capacidad militar y permitir una reforma ideológica en el enclave. Por otro lado, la segunda fase del plan contempla la salida definitiva de los soldados israelíes y la formación de un gobierno transitorio.

La situación en el terreno mantiene focos de fricción. Se registran sobrevuelos de drones y disparos en áreas restringidas. Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos, el Ministerio de Sanidad de Gaza reporta más de 70.900 fallecidos y 171.000 heridos.

