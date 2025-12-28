Martha Higareda presume por primera vez a sus gemelas

Martha Higareda volvió a acaparar la atención del espectáculo mexicano durante la noche de Navidad, luego de compartir por primera vez imágenes del rostro de sus gemelas, tomadas durante su celebración navideña en familia, un gesto que rápidamente la colocó entre las tendencias de redes sociales.

La actriz y productora aprovechó estas fechas especiales para mostrar un poco de esta nueva etapa en su vida, provocando miles de reacciones gracias a la sencillez y calidez del momento.

En las imágenes compartidas se observa a Martha celebrando su primera Navidad como madre de gemelas, acompañada de su esposo, el escritor y conferencista Lewis Howes. En el video, difundido a través de su cuenta de Instagram, se aprecia una reunión íntima y hogareña, en la que por primera vez se pudo ver el rostro de las bebés, detalle que conmovió de inmediato a sus admiradores.

La actriz acompañó la publicación con un mensaje lleno de gratitud y reflexión sobre este momento tan significativo. Donde tanto usuarios como colegas del medio artístico reaccionaron con toda clase de buenos mensajes, resaltando la paz y alegría que proyecta en esta nueva faceta.

“Dios es bueno y estamos tan agradecidos por nuestra primera Navidad con nuestras bebés gemelas. Les deseamos que pasen un rato de paz con la familia y el amor en sus corazones”, escribió al pie del clip que en pocas horas se volvió viral y acumuló miles de “me gusta”, especialmente tras recordar los problemas de salud que enfrentó durante el parto.

Cabe recordar que semanas antes, Martha Higareda había hablado abiertamente sobre las dificultades que vivió después del nacimiento de sus hijas. La actriz compartió con franqueza las complicaciones físicas y emocionales que atravesó, así como los desafíos que implicó adaptarse a la maternidad.

Higareda reveló que una de sus hijas permaneció bajo observación médica en terapia intensiva, mientras que ella fue diagnosticada con preeclampsia.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, aseguró en aquella ocasión.

